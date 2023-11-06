Stroll: "Uzun zamandır bu kadar hızlı olmamıştık"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, takımın kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söylüyor.
Bu yıl takım arkadaşı Fernando Alonso'nun temposuna ayak uydurmakta zorlanan Lance Stroll, Brezilya'da bu yılki en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı ve beşinci oldu.
Zor geçen yarışların ardından hem takım hem de kendisi için iyi bir sonuç aldığına vurgu yapan Alonso, mutlu olduğunu söylüyor.
Alonso şöyle konuştu: "Araç bugün gayet iyiydi.
"Temposundan gerçekten çok memnunum. Bugün Mercedes ve Ferrari'den daha hızlıydık. Bu yüzden evet mutluyum."
"Sanırım son birkaç ayda bir sürü şey öğrendik. Uzun zamandır böyle bir hızımız olmamıştı. Bu da pozitif bir şey."
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
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Bunun kalıcı bir sonuç olup olmadığı sorusuna Stroll, "Umarım öyledir. Umudum bu yönde."
"Kesinlikle çok şey öğrendik fakat yılın son birkaç yarışının nasıl gideceğimizi göreceğiz."
"Bu hafta verileri incelememiz ve aracı anlamamız gerekiyor ama kesinlikle çok rekabetçi bir hafta sonu oldu."
"Her halükarda bu sonuç bize son iki yarışta puan için mücadele edebileceğimize dair inanç veriyor."
"Son birkaç yarış zorlu geçse de, bugün aldığımız sonuç tüm takıma moral oldu. Hepimiz eve büyük bir gülümseme ile dönüyoruz."
"Ben de Las Vegas'ı sabırsızlıkla bekliyorum!" cevabını verdi.
Stroll, tek kötü yanın yarışın startı olduğunu da ekledi.
"İki start da çok iyi değildi."
"Bence ikisi de Mercedes ve Red Bull'lara kıyasla oldukça kötüydü. Günün en kötü yanı buydu. Bu olmasaydı belki birkaç sıra daha yukarıda olabilirdik fakat olan oldu."
"Bunun dışında araçta kendimi harika hissettim."
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