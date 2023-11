Stroll: "Uzun zamandır bu kadar hızlı olmamıştık"

Bu yıl takım arkadaşı Fernando Alonso'nun temposuna ayak uydurmakta zorlanan Lance Stroll, Brezilya'da bu yılki en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı ve beşinci oldu.

Zor geçen yarışların ardından hem takım hem de kendisi için iyi bir sonuç aldığına vurgu yapan Alonso, mutlu olduğunu söylüyor.

Alonso şöyle konuştu: "Araç bugün gayet iyiydi.

"Temposundan gerçekten çok memnunum. Bugün Mercedes ve Ferrari'den daha hızlıydık. Bu yüzden evet mutluyum."

"Sanırım son birkaç ayda bir sürü şey öğrendik. Uzun zamandır böyle bir hızımız olmamıştı. Bu da pozitif bir şey."

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate after the race