Stroll: "Umarım bu hafta sonu rekabetçi olabiliriz"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika GP'de güçlü bir performans sergilemelerini umuyor.
Aston Martin, son dört yarışta sadece 15 puan alabilirken, şampiyonada arkalarında yer alan McLaren aynı süre zarfında 108 puan topladı.
Son beş yarışta puan dahi alamayan Lance Stroll, takımın bu hafta sonuna güncelleme getirdiğine vurgu yaparak, hedeflerinin güçlü bir performans sergilemek olduğunu söyledi.
Stroll şöyle konuştu: "Katar kesinlikle sıcaktı. Sanırım hepimiz bunu hissettik. Yarıştan sonra kendimi iyi hissetmem birkaç günümü aldı."
"Şimdi yeni bir pistteyiz. Bu hafta sonu araca ekleyeceğimiz birkaç yeni parça olacak. Umarım bu parçaların da yardımıyla rekabetçi olabiliriz."
Stroll, McLaren'ın baskısı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, hızlılar bu yüzden harika bir durum değil."
"Bu hafta sonundan yıl sonuna kadar neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz."
Fotoğraf: Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
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