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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point Formula 1 takım patronu Otmar Szafnauer, Lance Stroll'ün tvaletten çıkamadığı için Eifel GP hafta sonunu kaçıracağını açıkladı.

Dün sabah kendisini iyi hissetmeyen Stroll, 3. antrenman seansında piste çıkamadı. Bunun üzerine Racing Point, eski pilotu Nico Hulkenberg'i çağırdı ve sıralamalara Hulkenberg katıldı.

Szafnauer, Stroll'ün Rusya GP'den sonra kendisini pek iyi hissetmemeye başladığını, Almanya'da Perşembe akşamı karın ağrısı olduğunu ve bunun devam ettiğini açığa çıkardı.

Szafnauer, Stroll'un kendisini iyi hissetmemesine rağmen COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

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Szafnauer, "Rusya'dan beri harika hissetmiyor. Sanırım biraz soğuk algınlığı var. İlk başta virüs testi yaptırsa iyi olacağını söyledik. Bu yarıştan önceki zorunlu test dahil birçok test yaptırdık. 3-4 defa negatif çıktı. Klasik COVID-19 semptomları yok, sadece kendisini iyi hissetmiyor."

"Ve cuma gecesi karın ağrısı vardı. Sürekli tuvaletteydi. 'Çok fazla sıvı kaybettim, tuvaletten arabayı sürecek kadar uzak kalamıyorum' dedi. Yediği bir şeyden mi oldu yoksa mide iltihabı mı bilmiyorum. Sonrasında 'Şu anda pek iyi hissetmiyorum. Peş peşe yarışlar geliyor. Burada yarışmak yerine dinlenerek onlara hazır olsam daha iyi' dedi."

"Onun daha iyi olmasını umuyorduk. Grip benzeri semptomları vardı. Kendisini iyi hissetmiyor ve pek antrenman yapamıyordu. Kendisiyle ilgilenen bir doktor var. Ayrılmak için zinde hissettiğinde evine gidecek." dedi.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point, arrives at the circuit

Nico Hulkenberg, Racing Point, arrives at the circuit

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer, Stroll'ün süremeyeceği yönünde kararın antrenmanlardan hemen önce verildiğini ve o esnada Hulkenberg'in pistte olmadığını söyledi.

Szafnauer, "3. antrenmandan 30 dk öncesinde hâlâ 'Bunu yapmak istiyorum' diyordu. Ancak ardından iyi olmazsa, önce sıralamalara, ardından yarışa çıkacağı aklına geldi. İçerisinde bulunduğu duruma bakarak yarış için pek sabırsızlanmıyordu."

"Tuvaletten kurtulup sürüş yapmayı umuyordu. Bu kararı 3. antrenmandan 30 dk önce verdik. Aksi takdirde, bir önceki gün karar verseydik Hulkenberg'e de erken karar verirdik ve böylece 3. antrenmana yetişebilirdi." dedi.

Racing Point şanslıydı çünkü Hulkenberg zaten sıralamalarda pistte olabilmek için yola çıkmıştı ve Köln'deydi.

Szafnauer, "Zaten buraya doğru geliyordu. Onunla sürekli iletişim halinde olduğum için biliyorum, sanırım RTL ile çalışacaktı. Çok uzakta olmadığını biliyordum. Onu aradım ve ne kadar uzakta olduğunu sordum." dedi.

Szafnauer, Hulkenberg'in aracı tanımasına rağmen onun doğrudan sıralamalara çıkmasının büyük bir mücadele olduğunu söyledi.

 

Szafnauer, "Gerçekten büyük bir talepti. % 107 kuralını aştığı için minnettarız. Ondan istediğimiz buydu. Böylece yarışabilecek. Altında iyi bir araç var. Birkaç tur attı. İyi bir start alırsa, puan kazanma fırsatı olabilir."

"Aracı en son sürmesinden bu yana araçta bazı değişiklikler yaptık. Yaptığımız değişikliklere şaşırdı. Aracın farklı hissettirdiğini söyledi. Araca alışması gerekti. Genel olarak aracın dengesinden mutluydu. Değişikliklerden bazılarının kendisini şaşırttığını söyledi. Araçtaki güncellemelere alışkın değilseniz, kesinlikle daha yavaş olursunuz." dedi.

Szafnauer son olarak, Hulkenberg yarışabilecek durumda olmasaydı, Mercedes bünyesinde yer alan Stoffel Vandoorne'un yarışacağını söyledi.

Szafnauer, "Stoffel padoktaydı. COVID testi negatifti ve sürüşe hazırdı. Nico gibi onun da koltuğu burada hazırdaydı. Pedalların nerede olması gerektiğini biliyorduk."

"Stoffel'i çağırsaydık, pedal vb şeyleri ayarlamamız gerekmeyecekti. Daha kolay olacaktı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Lance Stroll
Editör Adam Cooper

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