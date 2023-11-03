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Formula 1 Brezilya GP
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Stroll: "Turum oldukça kötüydü!"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, üçüncü sırada tamamladığı Brezilya sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Brezilya'da ilk ve tek antrenman seansında iyi bir tempoya sahip olan Aston Martin'de Lance Stroll, bu performansı sıralama turlarına da taşıdı ve üçüncü sırayı aldı. 

Çetrefilli son bölümde yağmur gelmeden önce pilotlar sadece 1 tur atabildi, bu bir turda hata yapmamak önemliydi. 

Stroll, son bölümdeki turunda birkaç kez blokaj yaptığını ve apeksi kaçırdığını söylese de ilk 3'te yer almayı başardı. 

Seansın ardından konuşan Kanadalı pilot, "zorlu birkaç hafta sonunun" ardından böyle bir sonuç aldığı için mutlu.

"Araç seans boyunca iyi hissettirdi, Q3 çok çetrefilliydi. Turum oldukça kötüydü ama sanırım benim turumdan sonra koşullar çok değişti. 

"Turumda birkaç kez blokaj yaşadım ve birkaç apeksi kaçırdım ama günün sonunda ilk 3 için yeterli bir tur çıkardık. İyi bir sonuç"

"Son birkaç hafta sonu çetrefilliydi, Austin'de iyi bir hafta sonu geçirdik ama sadece birkaç gün sonra Meksika'da çok zorlandık. Yani bugün iyi bir gündü."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves the garage

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