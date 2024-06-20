Stroll: "Tüm takımlar Newey'i ister"

Formula 1 dünyasında Adrian Newey'nin geleceği büyük bir merak konusu; halihazırda dört takım efsanevi mühendisle çalışmak için büyük bir mücadele veriyor..

Son olarak Newey'nin Aston Martin fabrikasını ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Bu konuda Lance Stroll şöyle dedi: "Bence bu padoktaki herkes Adrian Newey ile çalışmak istiyor."

"Çoğu sizden olmak üzere pek çok şey duyuyorum. Geçen hafta Ferrari'ye gideceğini duydum, şimdi bize geleceği söyleniyor."

"Muhtemelen gelecek hafta Williams'a gidecek!"

"Fakat o sporumuzun efsanesi. Bu padoktaki herkesten, sürücülerden, mühendislerden, herkesten daha fazla şampiyonluğu var."

"Yani herkes Adrian'ı seviyor ve istiyor."

Stroll, Aston Martin'in Newey gibi bir isme neler sunabileceğine dair görüşlerini şöyle dile getiriyor: "Bu, çok heyecan verici bir proje."

"Genç bir ekibimiz var ama projemiz heyecan verici. Rüzgar tüneli, fabrika ve diğer pek çok şey var. Takımımızla ilgili gerçekten heyecan verici şeyler görüyoruz."

Aston Martin'in birkaç yıl önceki haliyle bugünkü hali arasında büyük farklar olduğunu belirten Stroll, takımın gelişiminden duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Önceki hali ile şimdiki halinin nasıl olduğunu görüyoruz."

"Bu gerçekten inanılmaz. Aracı daha hızlı hale getirmeliyiz; işte o zaman her şey daha da inanılmaz olacak."

"Kısacası çok heyecan verici bir proje."