Stroll, tüm iddialara rağmen Japonya'da yarışmaya hazırlanıyor
Singapur'da yarışı kaçıran Lance Stroll, bu hafta sonu Japonya'da geri dönmeye hazırlanıyor.
Singapur'da sıralama turlarının ilk bölümü sona ererken büyük bir kaza geçiren ve aracı tam anlamıyla ikiye bölünen Stroll, neyse ki bir sıkıntı yaşamadan araçtan inebildi.
Takım aracı Pazar gününe yetiştirebildi, ancak kaza sonrası olası sonuçlardan endişelenilmesinden ve baş ağrılarının sürmesinden ötürü Stroll'ün yarıştırılmamasına karar verildi.
Aston Martin takım patronu Mike Krack, pilotunun Japonya'da piste çıkamaması gibi bir olasılık olmadığını açıkça belirtmişti, ancak Salı akşamı İspanyol gazeteci Antonio Lobato'nun bir iddiası ortalığı biraz karıştırdı.
X (yani Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Singapur'un ardından takımın hızlıca orta vadeli bir karar aldığını belirten Lobato, bu karar kapsamında Stroll'ün Japonya'da da piste çıkmayacağını iddia etti.
Ancak ilk olarak Lobato bu tweet'ini kaldırdı, kısa süre sonra da Lance Stroll başka bir tweet ile yarışacağını açıkladı.
Stroll'ün tweetinde "Tüm geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim."
"Bu hafta sonu piste çıkmaya hazırım." ifadeleri yer aldı.
Olası bir piste çıkamama durumunda Aston Martin'in en gerçekçi seçeneği aracı gayet iyi tanıyan Felipe Drugovich, diğer seçenek ise yedek pilot Stoffel Vandoorne.
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