Stroll: "Takım çok fazla gelişti"

2022'nin yeni zemin etkisi döneminin başlangıcında, Aston Martin'in lansman aracı yeni kurallara uygun değildi.

Tıpkı Mercedes gibi, Aston Martin de araç yere yakınken çok fazla yere basma kuvveti üretmeyi bekliyordu, ancak dalgalanma sorununun aracın alçakta çalışmasını engellediği görüldü.

Dalgalanmayı önlemek için takım aracı fazla yükseltmek zorunda kaldı, bu da performanstan çok fazla ödün vermek anlamına geliyordu.

Bu sorunlar Aston Martin'i alternatif bir konsept arayışına itti ve bu konsept İspanya Grand Prix'sinde araca uygulandı.

Bu, takımın toparlanmasına yardımcı oldu ve Aston Martin Takımlar Şampiyonası'nı yedinci bitirdi.

Ancak, belki de daha önemlisi, takım Fernando Alonso'yu 2023'te takıma katılmaya ikna edecek kadar büyük bir adım atmıştı.

Stroll, Aston Martin'in sezon başında yaşadığı sıkıntılara baktığında, birkaç yıl önce aynı durum yaşansaydı, takımın kurtarılmasının imkansız olacağını ve sıralamanın dibine çakılacağını öne sürdü.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Stroll, "Bence takım çok fazla gelişti."

"Fabrikada, işlerin yapılma şekli ve aracın geliştirilmesine bakarsak; birkaç yıl önce, yılın başında içinde bulunduğumuz çukurdan kendimizi çıkarmak için çok daha zor bir konumda olurduk."

"Şimdi, büyük değişiklikler yapıldığını düşünüyorum. Barselona'da tamamen farklı bir aracımız vardı ve sonra güncellemeler getirdik ve birdenbire kendimizi bazı yarışlarda eskisinden çok daha iyi bir konumda bulduk."

"Birkaç yıl önce kendimizi bu çukurdan çıkarmak için bu konumda olacağımızı sanmıyorum. Bu anlamda büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum.

"Takım olarak, geçmişte olduğundan çok daha iyi bağ kuruyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on

Fotoğraf: Mark Sutton