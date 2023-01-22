Stroll: "Takım çok fazla gelişti"

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2022'nin yeni zemin etkisi döneminin başlangıcında, Aston Martin'in lansman aracı yeni kurallara uygun değildi.

Tıpkı Mercedes gibi, Aston Martin de araç yere yakınken çok fazla yere basma kuvveti üretmeyi bekliyordu, ancak dalgalanma sorununun aracın alçakta çalışmasını engellediği görüldü.

Dalgalanmayı önlemek için takım aracı fazla yükseltmek zorunda kaldı, bu da performanstan çok fazla ödün vermek anlamına geliyordu.

Bu sorunlar Aston Martin'i alternatif bir konsept arayışına itti ve bu konsept İspanya Grand Prix'sinde araca uygulandı.

Bu, takımın toparlanmasına yardımcı oldu ve Aston Martin Takımlar Şampiyonası'nı yedinci bitirdi.

Ancak, belki de daha önemlisi, takım Fernando Alonso'yu 2023'te takıma katılmaya ikna edecek kadar büyük bir adım atmıştı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Stroll, Aston Martin'in sezon başında yaşadığı sıkıntılara baktığında, birkaç yıl önce aynı durum yaşansaydı, takımın kurtarılmasının imkansız olacağını ve sıralamanın dibine çakılacağını öne sürdü.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Stroll, "Bence takım çok fazla gelişti."

"Fabrikada, işlerin yapılma şekli ve aracın geliştirilmesine bakarsak; birkaç yıl önce, yılın başında içinde bulunduğumuz çukurdan kendimizi çıkarmak için çok daha zor bir konumda olurduk."

"Şimdi, büyük değişiklikler yapıldığını düşünüyorum. Barselona'da tamamen farklı bir aracımız vardı ve sonra güncellemeler getirdik ve birdenbire kendimizi bazı yarışlarda eskisinden çok daha iyi bir konumda bulduk."

"Birkaç yıl önce kendimizi bu çukurdan çıkarmak için bu konumda olacağımızı sanmıyorum. Bu anlamda büyük bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum.

"Takım olarak, geçmişte olduğundan çok daha iyi bağ kuruyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on Fotoğraf: Mark Sutton

"Bence geçmişe kıyasla çok daha iyi entegre oluyoruz. Ve fabrikada, tüm iş ahlakı, iletişim, her şeyin yapılış şekli olarak Racing Point'teki konumumuzdan daha çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum."

Aston Martin'in sezon içerisindeki gelişiminden etkilenmiş olsa da Stroll, yılın ikinci yarısında formunun oldukça değişmesi nedeniyle, takımın tutarlılığını artırma konusunda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğine inanıyor.

Stroll, "Sezon boyunca çok daha rekabetçiydik, birçok yarışta kendimizi puan mücadelesi verecek ve Q3'e kalmaya çalışacak bir konuma getirdik. Yılın başında bunlara yakın bile değildik."

"Bu açıdan gerçekten olumlu oldu. Ancak, yalnızca bir hafta içerisinde, Austin'de muhtemelen en hızlı dördüncü takımken, Meksika'da dokuzuncu ya da onuncu en hızlı takım olduğumuz gibi garip yarışlarımız var. Sao Paulo'da ise yine ortalarda bir yerdeydik."

"Sanırım hâlâ neden diğer hafta sonları kadar rekabetçi olmadığımızı bilmediğimiz hafta sonlarımız var. Fikirlerimiz var ama %100 emin değiliz."

"Bence ileriye dönük hedefimiz bu olmalı: Farklı pist türlerinde daha sık rekabetçi olmak. Yüksek verimlilik, düşük ya da yüksek yere basma kuvveti. Odak noktamız bu olmalı."

"Ancak yılın başından geldiğimiz noktaya baktığımda, bunun doğru yönde atılmış büyük bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.