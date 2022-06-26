Stroll, tahmin edilemeyen 2022 aracında hâlâ rahat değil

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Stroll, şimdiye kadar, özellikle sıralamalarda takım arkadaşı Sebastian Vettel'in gölgesinde kaldı.

Alman pilot COVİD nedeniyle ilk iki yarışı kaçırmasına rağmen Q3'e daha fazla çıktı ve Stroll'e karşı sadece Miami'de yenildi.

Stroll, Imola, Miami ve Montreal'de üç kez 10. sırada finiş görürken, Vettel 6., 8. ve 10. sıralarda yer aldı.

Takım patronu Mike Krack, sezon başında iki sürücünün de AMR22'nin tahmin edilemez olmasından etkilendiğini söylemişti. Bu durumun son güncelleme paketiyle düzeltilmesi amaçlandı.

Fakat Stroll, araçta hâlâ rahat olmadığı için kısıtlandığını söyledi.

Stroll, şunları anlattı: "Sürekli öğreniyoruz ama kendi açımdan araçta biraz daha rahat bir yerde olmak istiyorum."

"Hâlâ o kadar güvenli, kusursuz hissetmiyorum ve aracı tahmin edemiyorum."

"Bence, geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıl gibi daha tahmin edilebilir olduğu ve rahat hissettiğim bir noktaya gelmek için hâlâ çalışmalıyız."

"Şu anda benim için hâlâ biraz zor. Bunu çözmek için mühendislerimle çalışmaya devam etmeliyim."

Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından bu sorunun ayar değişikliğiyle çözülüp çözülemeyeceği sorulan Stroll, bunun daha büyük bir problem olduğunu açıkladı.

Stroll, "Bence bu aracın karakteristiğiyle alakalı, daha sertler. Belki de ayarlar yüzündendir ama başkasının aracını sürmedim bu yüzden bilmiyorum."

"Fakat çalışmaya ve anlamaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bu yıl iyi bir yere gelmek ve ritim bulmak, son birkaç yıla göre daha zor." dedi.

Gelecek güncellemelerin faydaları sorulan Stroll şu cevabı verdi: "Yere basma kuvveti ve diğer şeyler geliyor, hepsi yardımcı oluyor."