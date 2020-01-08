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Formula 1 / Son dakika

Stroll, sürüş tarzını RP19'a adapte etmekte zorlanmış

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Stroll, sürüş tarzını RP19'a adapte etmekte zorlanmış
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Yardımcı Editör: Jonathan Noble
8 Oca 2020 16:54

Lance Stroll, 2019 Formula 1 sezonunda sürekli olarak sıralama turlarında ilk bölümünde elenmesinin temel sebebinin sürüş tarzını araca istediği gibi adapte edememesi olduğunu söyledi.

Kanadalı sürücü, Temmuz ayındaki Almanya Grand Prix'sine kadar 15 yarış arka arkaya sıralama turlarında ilk bölümde elenmişti ve bu seri, 2018 Amerika Grand Prix'sine kadar uzanıyordu.

Racing Point'ten takım arkadaşı Sergio Perez, 21 sıralama turlarının 18'inde kendisini mağlup etti.

Stroll, bunun pek çok sebebi olduğunu ve en çok da sürüş tarzını araca adapte edememesiyle ilgisi olduğunu dile getirdi.

Sıralama sorunuyla ilgili Stroll, "Detaylarla çok fazla ilişkiliydi. Yılın başında sürüş tarzımı araca adapte etme konusunda zorlandım, bu yüzden yeterince iyi adapte olamadım. Bunu çözmem birkaç yarış aldı. Kulağa saçma gelebilir ama gerçek bu."

"Bunun dışında araçtan en iyi şekilde faydalanmak için mekanik dengeyi, aero dengesini, diferansiyel ve tork ayarlarını anlamamız gerekiyordu."

"Hafta sonları gerçekten çok hızlı şekilde geçiyor. Sıralama turlarında eğer araçtan yeterince memnun değilseniz her şey kötü gider. Orta grup o kadar rekabetçi ki, hataya gerçekten hiç yer yok. Ayarlar ya da sürüş konusunda herhangi bir hataya yer yok."

"Tecrübeyle tüm bunlar daha iyi hale geliyor. Aracı nereye getireceğiniz, aracı nasıl kullanacağınız ve aracı nasıl ayarlayacağınız konusunda daha net bir anlayışınız oluyor." dedi.

Strol, 2019 sezonunda altı kez ilk ona girdi ve 21 puan toplayabildi. Oysa Sergio Perez 52 puan alarak onuncu oldu.

Kanadalı pilot, bu yıl ilerleme kaydettiğini ancak cumartesi günleri daha da fazlasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Yaz tatilinden itibaren performans olarak gelişmeyi başardım. Araca çok daha fazla güvenebiliyordum, ki bu her zaman için olumludur. Öte yandan, sezonun ikinci yarısı sinir bozucuydu çünkü daha iyi geçen sıralama turlarından bazılarını sonuçlara dönüştüremedik."

"Cumartesi günleri tam olarak olmak istediğimiz yerde olduğumuzu sanmıyorum."

"Bu sporda işler çabucak tersine dönebilir. Son iki yarışta iki iyi sonuç elde edebilirsiniz ve aniden duruma farklı şekilde bakarsınız. Önümüzdeki sezon hedefimiz cumartesi günleri sıkı şekilde çalışmaya devam etmek ve araçtan daha fazlasını elde etmek olacak."

Çeviri: İnci Beğen

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Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Pablo Elizalde

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