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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Stroll: "Şu anda puan alabilecek hızımız yok"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, puan almaya yaklaştığı fakat geriye düştüğü Avustralya GP sonrası henüz ilk ona girecek hızda olmadıklarını kabul etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Stroll: "Şu anda puan alabilecek hızımız yok"
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Lance Stroll ve Sebastian Vettel, Avustralya'da zorlu bir hafta sonu geçirdiler. İkili, sürmesi oldukça zor olan AMR22 ile birkaç kazaya karıştılar.

Stroll, yarışa gerilerden başlasa da, pit stop stratejisi sayesinde kendisini ilk on içerisinde buldu. Melbourne'ün yapısı, uzun süre önde kalmasına yardım etse de, temposu iyi olmadığı için arkasında uzun bir kuyruk oluştu.

Sonunda Kanadalı pilotun lastikleri iyice tükendi ve geriye düşmeye başladı. Sonuç olarak da hafta sonunu 12. sırada kapattı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, pazar günü puan alabilecek hızda olmadıklarını ve gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Stroll, "Bugün maalesef puan almak için yeterli hızımız yoktu."

"Neredeyse tüm yarışı sert lastikle geçirerek doğru stratejiyi seçtiğimizi düşünüyorum. Yine de neyi farklı yapabileceğimizi görmek için her şeyi tekrar inceleyeceğiz ama doğru gibiydi."

"Beş saniyelik zaman cezası sinir bozucuydu fakat bitiş çizgisindeki konumumu değiştirmedi."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Alfa Romeo

"Takıma teşekkür etmek istiyorum çünkü çocuklar, kazalardan sonra iki aracı da toparlama konusunda harika bir iş çıkardılar."

"Başımızı önümüze eğeceğiz ve sonraki yarışlarda araçtan daha fazlasını almak için çabalamaya devam edeceğiz." dedi.

Stroll yarışta elinden gelenin en iyisini yaptığını da ekledi.

"Daha hızlı bir araçla, savunandan ziyade saldıran taraf olmak her zaman için güzeldir. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen puan alacak hıza sahip değildik."

"Çalışmaya devam etmeli ve biraz daha fazla hız bulmaya çalışmalıyız. Şu anda geride kaldığımız için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

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