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Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''

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Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll, takımın AMR1'a güncellemeler getirmeye devam edeceğini fakat 2022 projesinden de uzaklaşmayacağını belirtti.

Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''

Sezona zorlu bir başlangıç yapan İngiliz ekip, Monako'da güçlü bir performans sergiledi. Sebastian Vettel yarışı 5. sırada tamamlarken, Lance Stroll damalı bayrağı 8. sırada gördü. Böylelikle takım bu sezon ilk defa iki aracıyla puan barajının içinde yer almış oldu. 

Bu sene uygulanmaya başlayan yeni aerodinamik kurallarla birlikte büyük kayıplar yaşayan Aston Martin, araçlarına güncellemeler getirmeye devam etmekte.

Monako hafta sonuna getirilen yeni taban güncellemesi ile birlikte Vettel, hem sıralamada hem de yarışta bu sezonki en iyi sonuçlarını elde etmişti.

Aston Martin, Monako'da iki araçla birlikte puan topladıkları hafta sonunun ardından Takımlar Şampiyonası'nda 7. sırada yer alıyor.

Monako hafta sonu hakkında konuşan takım sahibi Stroll Sr., şu ifadeleri kullandı: ''İki araç için de iyi bir hafta sonuydu. Tempo iyiydi, strateji iyiydi ve güzel planlamış bir plan uyguladık.''

''Yeni kurallarla birlikte sezona zorlu bir başlangıç yaptık. Yeni kurallar düşük taban eğimine sahip araçlara daha çok zarar verdi. Biz ve diğer Mercedes araçları, diğerlerine göre 1 saniye fazladan kaybettik.''

''Yani, performansımızı yükseltmeye çalışıyoruz ve pes etmiyoruz. Araca yeni parçalar getirmeye devam edip, olmamız gereken yere dönmeye çalışıyoruz.''

''Geçen seneki performans seviyemize dönemeyiz çünkü o zaman 2022 aracına odaklanamayız. İki araç arasında hassas bir denge var ama sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.''

Baba Stroll'e göre Aston Martin'in performansındaki düşüş, itibarı yüksek Aston Martin'in imajına zarar vermedi.

Konu hakkında konuşan Stroll, ''Bence bu [performans düşüklüğü], yeniden yapılanmamızdaki heyecandan hiçbir şey almadı. Bu süreç olağanüstüydü. Bunu taraftarların ilgisiyle görebiliyoruz.''

''Fakat araçların büyük ölçüde dondurulduğunu düşünüp, ilk yarışa geldiğinizde ve araçların büyük ölçüde dondurulmadığını gördüğünüzde, bu hayal kırıklığı yaratabiliyor.'' 

''Tekrardan söylemek gerekirse, herkesin farkında olduğu gibi taban bölümündeki kurallar, düşük taban eğimli araçlara daha çok kayıp yaşattı.'' dedi.

Aston Martin, yeni kuralların güvenlik endişelerinden çok, Mercedes'i yavaşlatmak için getirildiğini dile getirmiş ve sezon ortasında kural değişikleri yapılmasını istemişti.

Stroll Sr. ise tartışmalara yol açan yeni kural değişikliklerini arkalarında bıraktıklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: ''Bunu arkamızda bıraktık. Sadece geri kazanabildiğimiz kadar performans kazanmaya odaklandık.''

''Yolda olan yeni güncellemelerimiz var. Dürüst olmak gerekirse, ne kadar güncellememiz olduğunu bilmiyorum fakat kesinlikle araca yeni parçalar getireceğiz. Ancak tabii ki sezon boyunca güncelleme getirmeyeceğiz.''

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Can Çarpıcı

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