Stroll, Spa pisti hakkında: "F1, ateşle oynuyor"

Kanadalı pilotun bu demeci, Hollandalı Formula Regional pilotu Dilano van't Hoff'un Cumartesi günü Raidillon'da yağışlı pistte meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Olay yüksek hızda bir çarpışma sebebiyle gerçekleşti ve 2019'da pistin aynı bölümünde F2 sürücüsü Anthoine Hubert'in hayatını kaybettiği kazayla benzerdi.

Belçika'da iki genç sürücünün hayatını kaybetmiş olması, Stroll ve diğer sürücülerin pistin bu bölümünü daha güvenli hale getirecek değişiklikler yapılması çağrısında bulunmasına yol açtı.

Cumartesi günü Avusturya'da düzenlenen Sprint'in ardından Stroll, "Bugün yarışla ilgili değildi. Bugün Spa'da genç bir sürücüyü kaybettik, onu ve ailesini düşünüyorum."

"Yaşananlar adil değil ve o virajın gözden geçirilip değiştirilmesi gerekiyor çünkü beş yıl içinde iki genç yeteneğimizi kaybettik ve birkaç hafta içinde oraya gideceğiz."

"O viraj ile ne yapılması gerektiğini ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor çünkü oradan geçmek hiç eğlenceli değil, oradan her geçtiğimizde hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz. Bu gerçekten doğru değil." dedi.

Motorsport.com tarafından konunun GPDA toplantılarında gündeme gelip gelmediği sorulan Stroll şunları söyledi: "Bunu tartıştık ama sonra unutulup gitti."

"Bir şeyler yapılması ve bunun değiştirilmesi gerekiyor. Birkaç hafta içinde ateşle oynuyor olacağız. Konu sadece biz de değiliz; F2 ve F3'te yarışan herkes buna dahil."

"Hava kuru olsa ve biri aracın kontrolünü kaybetse duvara çarpar ve pistin ortasına geri döner. Ve bir araç saatte 300 küsür kilometre hızla üzerinize geliyorsa, bu hiç iyi değildir."

Hubert'in yakın arkadaşı olan ve daha önce Spa'da güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Pierre Gasly de Stroll'e katıldığını belirtti.

Alpine pilotu, "Hepimiz olanlardan dolayı şok olduk ve son derece üzgünüz."

"Bu bize birkaç yıl önce Anthoine'in başına gelen çok üzücü olayları hatırlatıyor. Genç yetenekleri kaybetmek gibi bir duruma hiçbir şekilde düşmememiz gerek."

"Dolayısıyla tam olarak ne olduğu konusunda bir inceleme yapılması ve bunun gelecekte bir daha asla yaşanmayacağından emin olunması gerekiyor. Çünkü bazı yetenekleri bu şekilde kaybettik ve bu son derece üzücü."

Eau Rouge track action Fotoğraf: Erik Junius

"Umarım güvenlikle ilgilenen ve tüm sürücülerin güvenliğini gözeten herkes bazı önlemler alır, çünkü bu ilk kez olmuyor ve asla yaşanmamalıydı." dedi.

Spa'da ilk kez 23 yıl önce yarışan ve F3000 yarışını kazanan Fernando Alonso, Hubert'in kazasında olmasa da bugünkü kazada bir faktör olan yağışlı havadaki görüş mesafesinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Bu gibi durumlarda yüksek hızlı pistlerin tehlikeli olabileceğini belirtti.

Alonso, "Sorun pist mi yoksa hız ve görüş mesafesi mi gerçekten bilmiyorum, ama ben görüş mesafesi olduğunun kanaatindeyim."

"Tek koltuklu araçlar artık bu şekilde çalışıyor ve görüş mesafesi o kadar kötü ki belirli pistlerde belirli hızlarda gidemiyoruz."

"Yani bu Spa'ya özgü bir sorun mu bilmiyorum. Sanırım Monza'da düzlüğün ortasında bir araç varsa onu göremezsiniz. Yani bu sadece zayıf görüş mesafesiyle alakalı ve bugün olanları tekrar yaşamayı göze alamayız; bu son olmalı." dedi.

Kendisine geleneksel Eau Rouge/Raidillon düzenini kaybetmeye hazır olup olmadığı sorulan Alonso şunları söyledi: "Evet, elbette. Hiç kimse tehlikeli bir kaza görmek istemez."

"Dediğim gibi, sokak pistlerinde; örneğin Bakü'de kaza yaparsanız, her zaman pistte olacaksınız. Piste geri dönersiniz ama 120 km/s hızdasınızdır ve görüş mesafesi iyidir. Ancak saatte 300 km'ye çıktığınızda hiçbir şey göremezsiniz."