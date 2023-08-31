Stroll, söylentileri yalanladı: "Tenisi kariyer olarak seçmeyi hiç düşünmedim"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Formula 1'den tenise geçmeyi düşündüğü söylentilerini yalanladı.
GP Racing dergisinin eski editörü Ben Anderson, Stroll'un sansasyonel bir şekilde tenise geçiş yapmayı düşündüğüne dair söylentilere değinmişti.
Ayrıca Anderson, AlphaTauri pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın yanı sıra Williams'tan Alex Albon ve McLaren'den çaylak Oscar Piastri'yi potansiyel yedekler olarak tanımlamıştı.
Ancak Hollanda GP hafta sonunda Stroll, bu söylentileri yalanladı ve tenisi hiçbir zaman kariyer olarak düşünmediğini belirtti.
Stroll, "Tenis söylentilerini duydum."
"Eğer turneye çıkacaksam bunun üzerine biraz çalışsam iyi olur çünkü henüz o seviyede olduğumu sanmıyorum. Yani, oldukça iyi olduğumu düşünmek hoşuma gidiyor. Ama henüz Djokovic ve Alcaraz'ın karşısına çıkmaya hazır mıyım bilmiyorum."
"Gelecek yıl hâlâ burada olmak ve yarışmaya devam etmek istiyorum. Yapmayı sevdiğim şey tam olarak bu."
"Tüm bu tenis söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama çok yaratıcıydı. Ancak tenisi bir kariyer olarak seçmeyi hiç düşünmedim." şeklinde konuştu.
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