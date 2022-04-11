Stroll: "Son zamanlarda çok komik kararlar alınıyor"

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Aston Martin pilotu, Valtteri Bottas ile mücadelesi esnasında "savunma yaparken birden fazla kez yön değişimi yaptığı" gerekçesiyle soruşturma altına alınmıştı.

Soruşturma sonrası hakemler kendisine beş saniye zaman cezası vermiş, süper lisansına da bir ceza puanı eklenmişti. Ceza, yarışı 12. tamamlayan Stroll'ün sırasını değiştirmedi.

Yarış kontrol Stroll'ün sanal güvenlik aracı periyodu biterken Bottas'ı dışarı itip itmediğine yönelik bir soruşturmada da bulundu, fakat bu soruşturmadan ceza çıkmadı.

Stroll'ün bu hafta aldığı tek ceza bununla sınırlı değildi. Kanadalı pilot, sıralama turlarının ilk seansında Nicholas Latifi ile yaşadığı olay sonrası üç sıra grid cezası almış, süper lisansına da iki ceza puanı eklenmişti.

Yön değiştirme olayı ile ilgili raporda hakemler Stroll'un izin verilen tek hamleden daha fazlasını yaptığını açıkça belirttiler: "Ana düzlükte 18 numaralı araç [Stroll], 77 numaralı aracın [Bottas] önündeydi. Stroll, Bottas'tan gelebilecek olası bir geçişe karşı savunma yapmak için sağa hareket etti.

"Stroll yarış çizgisine döndü ve ardından Bottas'ın başka bir hamlesine karşı savunma yapmak için ikinci kez sağa hareket etti. İkinci hamle, savunma esnasında birden fazla yön değişikliğini yasaklayan düzenlemeyi ihlal ediyor.”

Hafta sonunu üç ceza puanı ile kapatan Stroll ise hakemlerin kararını sorguladı.

Autosport tarafından yarışta yaşananlar sorulan Stroll, "Neden ceza aldığımı anlamıyorum. İkimiz de sürekli yön değiştiriyorduk, bu pozisyon yalnızca son hamleydi."

“Bir pilot sana çok yaklaştığında zikzak çizmediğin sürece düzlükte yön değiştirebilirsin. Savunmaya çalışmak için değil, hava akımını kırmak için yön değiştiriyorum ve sonra bunun için beni cezalandırıyorlar. Anlam veremiyorum. Sanırım son zamanlarda çok komik kararlar alınıyor."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Bottas'a yönelik hamlesinin sınırda olup olmadığına yönelik ise Stroll, "Evet, sınırda bir hamleydi. Sanal güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başlarken dikkati dağılmıştı, ben de bu sırada onu avladım. Bunun iyi bir hamle olduğunu düşündüm."

"Ceza almak can sıkıcı, çünkü bunun arkasındaki mantığı gerçekten anlamıyorum, ancak bu sıramızı değiştirmedi çünkü 13. sıradaki araç ile aradaki fark beş saniyeden fazlaydı."

"Savunma yapmak yerine daha hızlı bir araca sahip olup hücum etmek her zaman güzeldir, ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık, puan alabilecek tempomuz yoktu." dedi.

Stroll son 12 ay içinde sekiz ceza puanı topladı, eğer dört ceza puanı daha alırsa bu bir yarıştan yasaklanacağı anlamına geliyor.

Takım patronu Mike Krack, yeni yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın sert bir yaklaşıma sahip olduğunun farkında olduğunu söyledi.

"Yeni yarış direktörlerinin olaylara nasıl yaklaştığını tamamen öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta için bunu zor yoldan öğrendik."

"Durumu kontrol altına alacağız. Cumartesi iki, Pazar bir ceza puanı aldık. Açıkçası, araç istediğiniz gibi olmadığında, sürücüler mümkün olduğunca savunma yapmaya çalışıyorlar."

“Tüm yaşananlar bu ikilinin kombinasyonu olabilir, ancak bunu söylemek çok kolay olurdu. Daha iyi bir araca sahip olsaydık, bu sorunları yaşamayacağımızı düşünüyorum."