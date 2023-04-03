Stroll: "Son turu atmamıza gerek yoktu"

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Aston Martin pilotu Lance Stroll, olaylı Avustralya yarışını dördüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

Yarışta birden fazla kırmızı bayrak vardı ve ilginç şekilde FIA, son turda yarışın tekrar başlamayacağını söylemek yerine, sürücüleri tekrar piste gönderip, final turunu tamamlattı.

Yarışı tamamlamak için bir saat beklemenin bir zaman kaybı olup olmadığı sorusuna Stroll, "Şahsen öyle hissetmedim. Bilmiyorum, bence son turu atmadan önce bittiği söylenebilirdi. Bu harika olurdu."

"Araçta yakıt kalmamıştı, eminim kimsenin kalmamıştı. Kimse bir tur daha atamazdı."

"Yine de taraftarlar için daha düzgün bir yarış iyi olabilirdi."

"Bana sorarsanız piste çıkmak yerine belki de yarışın bittiğini söylemelilerdi." dedi.

Yarışta Charles Leclerc ile temas yaşayan Stroll, Monakolu pilota dokunduğunun söylenmesi üzerine şöyle dedi: "Ben mi ona dokundum yoksa o mu bana dokundu? Ne düşünüyorsunuz?"

Bunun üzerine Leclerc'in kendisini suçlamadığı söylendi ve Stroll'ün yanıtı şöyle dedi: "Bu gerçekten çok nazik bir davranış, bu gece ona bir bira ısmarlayacağım!"

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence bir yarış kazasıydı. Bu pist çok dar. Üçüncü viraja girerken Fernando ve onun ortasında frenledim, hareket edemedim, bir şekilde sıkıştık ve temas oldu."

"Onun için büyük şanssızlık. Şahsen şanslıydım çünkü aracım hasar görmedi. Belki bir şeyler olmuş olabilir ama iyi hissettim."

Kanadalı pilot hafta sonu ortaya koydukları performanstan ve elde ettikleri sonuçtan da memnun.

"Bence üçüncü ve dördüncü sıralardan memnun olmalıyız. Bu, takım için harika bir sonuç. Yarış kırmızı bayraklardan ve bazı büyük olaylardan büyük ölçüde etkilendi fakat Fernando ve ben bu olaylardan kaçınmayı başardık."

"Özetle, kaotik bir yarışta çok fazla puan kazandık. İlk üç yarışın ardından takımlar şampiyonasında ikinci olmak, takım için pozitif bir sonuç."