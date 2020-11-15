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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Stroll, "Son dönemdeki sıkıntılar pek eğlenceli değildi"

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Stroll, "Son dönemdeki sıkıntılar pek eğlenceli değildi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point pilotu Lance Stroll, son dönemde yaşadığı performans düşüşünün fazla önemsemediğini ancak yaşadıklarının yine de eğlenceli olmadığını söyledi.

Stroll iki ay önce gerçekleştirilen İtalya GP'de podyuma çıkmasından bu yana geride kalan süreçte hiç puan kazanamadı ve sadece bir defa damalı bayrağı görebildi.

Aynı dönemde takım arkadaşı Sergio Perez ise 48 puan kazandı ve Racing Point'in takımlar şampiyonasındaki mücadelesine destek verdi.

Stroll, Mugello'da puan potasında giderken kaza yaparken, Rusya'da ilk turla Charles Leclerc ile temas yaşayıp yarış dışı kalmıştı.

Kanadalı pilot Eifel GP'yi hastalık nedeniyle kaçırırken Portekiz'de de Lando Norris ile teması sonrası yarışa erken veda etti.

Stroll, Imola'daki yarışta da ritm tutturmakta zorlandı. Pit stopta doğru pozisyonda duramayan Stroll, orada yarışı 13. sırada tamamladı ve kendisine güveni yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

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Türkiye'de yağmur altında sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazanan Stroll, "Yalan söylemeyeceğim, son pek eğlenceli değildi."

"Zaman zaman sinir bozucu oldu. Ancak biliyorsunuz, bu spor rollercoaster gibi. Sezon başında bazı iyi olduğum dönemler oldu."

"Monza'ya kadar gerçekten harika bir sezon oluyordu. Ancak şimdi ne yazık ki zor bir dönem geçiriyorum. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok."

"Şu an dönüp baktığımızda, tabii ki farklı yapabileceğim bazı şeyler vardı. Bazı yarışlarda hatalar yaptım ve puanlar kaybettim."

"Ancak Mugello ve Rusya gibi talihsiz olduğum koşullar da vardı. Ve Nürburgring'deki yarışı kaçırmam ideal değildi. Ancak artık hepsi geride kaldı. Yapabileceğim bir şey yok."

"Yaşananları çok fazla deşmek yerine, gelecek 4 yarışa bakıyorum. Güçlü bir paketimiz olduğunu biliyorum. Gelecek yarışlarda güçlü bir şekilde dönmemizi sağlayacak fırsatlar çıkabilir." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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