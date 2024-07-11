Stroll: "Son 12 ayda getirdiğimiz güncellemeler işe yaramadı"

2024 sezonunun ilk 12 yarışın ardından Aston Martin, takımlar şampiyonasında 68 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse geçen yılın ilk 12 yarışın ardından İngiliz ekip, şampiyonada 196 puanla üçüncü sıradaydı.

Lance Stroll, Aston Martin'in son 12 ayda araca koyduğu güncellemelerin beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

Stroll şöyle konuştu: "Geçen yılın başında ön tarafta mücadele ediyorduk."

"Yarış kazanabileceğimizi sanmıyorum ama podyuma çıkmamızı ve ilk beşte bitirmemizi sağlayan hızlı bir aracımız vardı."

"Ancak daha sonra aracı geliştirirken yanlış yöne gittik. Takım yavaş ve kademeli olarak bunun farkına vardı."

"Şimdi gelişim yolumuzu değiştirmemiz ve yeniden hızlı olmamız gerekiyor. Fakat bunu yapmak vakit alacak."

"Son 12 ayda çok sayıda aerodinami testi yaptık, ancak araca takılan her yeni şey umduğumuz ilerlemeyi sağlamadı."

"Geçen yıl çok şey öğrendik ve şimdi sorunu çözmeye ve aracı daha hızlı hale getirmeye çalışıyoruz."