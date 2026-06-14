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Formula 1 İspanya GP

Stroll: "Sıralamada Alonso'nun önünde olmak umrumda değil"

Lance Stroll, Fernando Alonso tarafından üst üste 42 Grand Prix sıralama seansında geçilmesinin ardından bu seriyi sona erdirmiş olmasına rağmen bunun kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Lance Stroll, Barselona-Katalonya Pisti'ndeki sıralama turlarına kadar takım arkadaşı Fernando Alonso'yu bir Grand Prix sıralama seansında son olarak 2024 Britanya Grand Prix'sinde geride bırakabilmişti.

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında ise Aston Martin pilotları gridin son sırasını paylaştı. Stroll 21. sırayı alırken, Alonso 22. olarak son sırada kaldı.

Hayal kırıklığı yaratan seansın ardından Stroll'e, Alonso karşısındaki uzun sıralama mağlubiyeti serisini sona erdirmiş olmasının kendisi için bir anlam taşıyıp taşımadığı soruldu.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ancak Stroll kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır. Umurumda değil."

Stroll'a, takım daha üst sıralarda mücadele ediyor olsaydı bu başarının kendisi için daha fazla anlam taşıyıp taşımayacağı da soruldu.

27 yaşındaki pilot bu soruya da sert bir şekilde yanıt verdi: "Bilmiyorum. Hiç umurumda değil."

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