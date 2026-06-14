Stroll: "Sıralamada Alonso'nun önünde olmak umrumda değil"

Lance Stroll, Barselona-Katalonya Pisti'ndeki sıralama turlarına kadar takım arkadaşı Fernando Alonso'yu bir Grand Prix sıralama seansında son olarak 2024 Britanya Grand Prix'sinde geride bırakabilmişti.

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında ise Aston Martin pilotları gridin son sırasını paylaştı. Stroll 21. sırayı alırken, Alonso 22. olarak son sırada kaldı.

Hayal kırıklığı yaratan seansın ardından Stroll'e, Alonso karşısındaki uzun sıralama mağlubiyeti serisini sona erdirmiş olmasının kendisi için bir anlam taşıyıp taşımadığı soruldu.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ancak Stroll kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır. Umurumda değil."

Stroll'a, takım daha üst sıralarda mücadele ediyor olsaydı bu başarının kendisi için daha fazla anlam taşıyıp taşımayacağı da soruldu.

27 yaşındaki pilot bu soruya da sert bir şekilde yanıt verdi: "Bilmiyorum. Hiç umurumda değil."