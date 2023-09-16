Prime'a abone ol
Önceki / Mutsuz Verstappen: "Sürekli yanlış seçimler yaptık!"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı

Aston Martin pilotu Lance Stroll, sıralama turlarındaki kazadan yara almadan kurtuldu ve araç tamir edildiği takdirde pazar günü yarışacak.

Ekleyen:
Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll, Q1'in sonlarına doğru geçirdiği kazanın ardından ağır hasar gören aracından çıkıyor

Lance Stroll Singapur Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde büyük bir kaza yapmış ve tüm taraftarları korkutmuştu.

Kanadalı pilot, ikinci bölüme kalmaya çalışırken son sektörde hata yaparak bariyerlere çarpmıştı.

Bu yıl zaten sakatlıklarla boğuşan Stroll, kaza sonrası tıp merkezine götürüldü ve burada çeşitli tıbbi muayenelerden geçti.

Sonuç olarak vücudunda herhangi bir sakatlığa rastlanmadı.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, "Lance kazadan sonra aracı yardımsız terk etti ve daha sonra tedbir amaçlı tıp merkezine götürüldü."

"Lance sağlık ekibinden onay aldı ve takıma geri döndü."

"Aston Martin ekibi, yapılan çalışmalar ve modern Formula 1 araçlarının güvenlik önlemleri için FIA'ya minnettardır." dedi.

Stroll iyi olsa da, Aston Martin'i zorlu bir gün bekliyor çünkü araçta çok ciddi bir hasar var. Bu da şasinin dahi değiştirilmesi gerekebileceği anlamına geliyor.

Eğer araç tamir edilirse, Stroll yarışa katılabilecek.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Mutsuz Verstappen: "Sürekli yanlış seçimler yaptık!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Formula 1
Singapur GP

Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor" Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı"

Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı"

Formula 1
Singapur GP

Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı" Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı"

Son Haberler

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

F1 Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu" Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık" Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok" Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

F1 Formula 1
Singapur GP

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol