Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı
Aston Martin pilotu Lance Stroll, sıralama turlarındaki kazadan yara almadan kurtuldu ve araç tamir edildiği takdirde pazar günü yarışacak.
Lance Stroll Singapur Grand Prix'si sıralama turlarının ilk bölümünde büyük bir kaza yapmış ve tüm taraftarları korkutmuştu.
Kanadalı pilot, ikinci bölüme kalmaya çalışırken son sektörde hata yaparak bariyerlere çarpmıştı.
Bu yıl zaten sakatlıklarla boğuşan Stroll, kaza sonrası tıp merkezine götürüldü ve burada çeşitli tıbbi muayenelerden geçti.
Sonuç olarak vücudunda herhangi bir sakatlığa rastlanmadı.
Aston Martin'den yapılan açıklamada, "Lance kazadan sonra aracı yardımsız terk etti ve daha sonra tedbir amaçlı tıp merkezine götürüldü."
"Lance sağlık ekibinden onay aldı ve takıma geri döndü."
"Aston Martin ekibi, yapılan çalışmalar ve modern Formula 1 araçlarının güvenlik önlemleri için FIA'ya minnettardır." dedi.
Stroll iyi olsa da, Aston Martin'i zorlu bir gün bekliyor çünkü araçta çok ciddi bir hasar var. Bu da şasinin dahi değiştirilmesi gerekebileceği anlamına geliyor.
Eğer araç tamir edilirse, Stroll yarışa katılabilecek.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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