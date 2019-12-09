Stroll: "Sıralama performansımı geliştirmem gerekiyor"

Lance Stroll, 2019 yılında Racing Point'te yarışmaya başladı ancak sezon boyunca yapılan 21 sıralama turlarının sadece üçünde Sergio Perez'i geçebildi.

O üç sıralama turlarında da Perez çeşitli sorunlarla boğuştu.

14 kez sıralama turlarının ilk bölümünde Stroll, buna karşılık yarışlarda daha iyi bir performans sergilemeyi başardı.

Özellikle ilk turda iyi pozisyonlar kazandı ve Almanya'da dördüncü oldu. Sezonu Perez'in 52 puanına karşılı 21 puan toplayarak bitiren Stroll, tek tur performansını geliştirmesi gerektiğini kabul etti.

Stroll, "Üzerinde çalışmam ve geliştirmem gereken birkaç şey var. Bu yıl en büyük zaafım cumartesi günleriydi ve sıralama turlarında bazı hatalar yaptım. Bu da beni pazar günü olumsuz bir pozisyona soktu. Gelecek yıl üzerinde çalışmayı istediğim bir alandı."

"Abu Dhabi'de ve sezonun ikinci yarısında kötü bir şansa sahip olduğumu düşünüyorum. Almak istediğimiz puanları almayı başaramadık."

"İlk yarıda güçlü olduğumuzu düşünüyorum, adil puanlar toplamayı başardık ancak ikinci yarıda bize birkaç puana mal olan sorunlar yaşadık."

"Sergio bu yıl beni çoğu zaman yendi, bu yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor. Bence bunda deneyimin de payı var çünkü uzun süredir takım içerisinde. Aynı zamanda farklı bir tarzım, yaklaşımım var. Herkesin var."

"Sürüş tarzımdan ve yaklaşımdan en iyisini almak için bunun üzerinde çalışmaya devam etmeli ve gelecek yıl bazı şeylerden daha iyisin yapmalıyım. Gerçekten beklediğim şey bu."

"Çalışma ahlakınız, nerede sorun yaşadığınızı bilmeniz, aracın dengesini ya da ayarlarını nasıl yaptığınız ve sürüş tarzınızdan en iyisini nasıl alacağınızla ilgili. Bunun deneyimle geleceğine inanıyorum."

"Bir yıldır takımdayım ve farklı ya da daha iyisini yapabileceğim şeyler var. Bu, ikinci sezonum için heyecan verici bir şey." dedi.