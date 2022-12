Stroll: "Sezon sonuna bu kadar olayın denk gelmesi bir tesadüf"

Haberi dinle

Sezonun son yarışlarında agresifliğiyle öne çıkan Stroll, ilk olarak ABD'de Fernando Alonso'yu savunurken yön değiştirip kazaya yol açmasından, sonrasında ise Brezilya'da Sebastian Vettel'i çimlere itmesinden ötürü eleştiri oklarının hedefindeydi.

Her iki olay da sezona yavaş bir başlangıç yapan Aston Martin'in iyi performans gösterdiği hafta sonlarında yaşandı, sonuç olarak Stroll bu iki yarışı da puansız kapattı.

Son yarışlarda bu kadar çok olay yaşamasının sebepleri sorulan Stroll, olayların yılın bu dönemine denk gelmesini bir tesadüf olarak nitelendiriyor.

Speedcafe.com'un Vettel ile yaşananların tekrarlanan bir şey olup olmadığı sorusuna Stroll, "Hayır, yaşanan olay yalnızca bir yarışa özeldi. Yılın başlarında 13. sıra için mücadele ederken de yaşanabilirdi."

"Gerçekçi olmak gerekirse, Sao Paulo'ya dönüp baktığımda, geri planda kaldığımı görüyorum. Seb'in temposu daha iyiydi, ancak iyi bir pozisyondaydım ve hamle yaptım."

"Kasıtlı olarak agresif olmaya falan çalışmıyordum, sadece yapabileceğimi düşündüğüm bir hamleydi. Ancak biraz geç kalmıştım ve o da oradaydı."

"Fernando'yla ise sadece yarışıyorduk. Yerimi korumaya çalışıyordum ve temas ettik."

"Her yarışta arabadan alabileceğim her şey için mücadele etmeye çalışıyorum. Yaşananlar sadece son birkaç yarışta gerçekleşen tesadüfler. Her an yaşanabilirler." dedi.