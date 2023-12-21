Stroll: "Sezon ortasında zorlanmama rağmen kendimden şüphe etmedim"
Lance Stroll, takım arkadaşı Fernando Alonso tarafından düzenli olarak geride bırakıldığı zor bir 2023 sezonuna rağmen kendisinden asla şüphe etmediğini söylüyor.
İspanyol pilot sekiz podyum elde ederken, Stroll'ün en iyi sonucu büyük çekişmeye sahne olan Avustralya GP'sinde elde ettiği dördüncülük oldu.
Ancak, yılın büyük bir bölümünde AMR23 ile uyum yakalamaya çalıştıktan sonra Stroll, Brezilya ve Las Vegas'ta elde ettiği sağlam beşinciliklerle sezonu iyi bir form düzeyinde tamamladı.
Stroll sezon sonundaki bu sonuçların, yapılan değişikliklerin aracı daha çok beğenmesini sağlamasıyla birlikte araçla daha rahat hissetmesinin bir yansıması olduğunu söylüyor.
Stroll, "Başarılı olmak elbette iyi hissettiriyor. Ama eğer altımdaki aracın iyi çalıştığını hissedersem ve araçta beni doğal olarak rahatsız eden şeylerle uğraşmadan özgürce sürebilirsem, iyi bir seviyede olacağımı ve kendimden en iyi şekilde yararlanacağımı biliyordum."
"Yapılan değişikliklerle birkaç ay boyunca, araçta kendimi özgür hissettiğim ve en iyi şekilde sürebildiğim o yere giremediğim hafta sonları olduğunu biliyorum. Çünkü istediğim gibi davranmıyordu."
"Bu seviyede bu sorunları yaşadığınızda, araç doğal olarak istediğiniz gibi davranmadığında ve sürüş tarzınıza uymadığında, çalışmayacaktır."
"Bence o anlarda kendinizden şüphe edemezsiniz. İstediğiniz gibi davrandığında iyi gideceğinizi ve istediğiniz gibi davranmadığında daha zorlu olacağını bilmeniz gerekir."
"F1 bu, pilotların hepsi çok üst düzey, aracınızda rahat ve kendinizden emin değilseniz asla rekabetçi olamazsınız. Sanırım benim algım bu yönde." dedi.
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Stroll'ün sezonu, antrenmanlarda sık sık değerli zamanına mal olan ve bazen yarışlarını etkileyen teknik sorunlarla da damgasını vurdu.
Stroll, "Evet, çok fazla şanssızlığın yaşandığı, çok fazla fırsatın kaçırıldığı bir sezon oldu. Kötü şans kelimesini kullanmayı sevmiyorum ama bence kaçırılan fırsatlar."
"Ancak arızaları ve diğer şeyleri düşündüğümde bunun kötü şans olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan'da dördüncüyken motor sorunu, Monako'da sıralamalarda pist üstündeki parçalar araca zarar verdi. Böyle olunca hafta sonunuzu kaybediyorsunuz. Suzuka gibi yerleri düşünüyorum, iyi bir yarış geçirdik ama arka kanat arızası yaşadık."
"Zandvoort'ta yağmur yağdığında pitstopu kaçırdık, bu yanlış bir karardı. Orada büyük puanlar kazanmak için iyi bir yerdeydik. Ama bence bu da sezonun bir parçası." dedi.
Yaşadığı talihsizlikleri değerlendirirken Stroll, "Bazen her şey yolunda gider. Bazen de her zaman istediğiniz gibi gitmez."
"Bence her seferinde bir hafta sonuna odaklanmaya çalıştığınız sürece, yanlış giden tüm bu şeyler bir sonraki yarışta çok hızlı bir şekilde değişebilir ve hepsi doğru gider."
"Ve eğer geçmişte olup biten her şeyle ilgili olarak tamamen o anı yaşamıyor ve kendinizi kaptırmışsanız, bazen önünüze çıkabilecek fırsatları kaçırırsınız. Bu da iyi bir şey değildir. Bence bu gerçekten anı yaşamakla ilgili. "
"Bu gerçekten de her seferinde bir yarış yaşamakla ilgili. Bazen inişi çıkışlı olabileceğini kabul etmek. Her zaman pürüzsüz bir deniz değil, her zaman düz gidemiyorsunuz. Sanırım bu bir dereceye kadar yarışmak." dedi.
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