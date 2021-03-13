Stroll: "Şartlar zor olduğu için yorum yapmak kolay değil"

Son iki günde pist üzerinde çok fazla kum olduğu için sürücüler sürüş yapmakta zorlandılar ve araçları hakkında net bir fikir edinemediler.

Dün öğleden sonra aracın direksiyonuna geçen Stroll, özellikle aero testlere odaklanmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Stroll, yeni arka tarafla daha iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda, "Hissiyat açısından bir şey söylemek hâlâ çok zor. Çok fazla rüzgar var ve her şey o kadar kötü ki, denge ve aracın genel hissi hakkında net bir şey söylemek zor."

"Ancak umarım aerodinamik olarak gelişebiliriz ve daha fazla performans elde edebiliriz." yanıtını verdi.

Stroll'e sonrasında yeni lastikler hakkındaki hissiyatı soruldu ve Kanadalı pilot da, "Bence araçlarda daha az yük var ve bunu doğrudan lastikler aracılığıyla hissedebiliyorsunuz. Henüz öğrenecek çok şey var. Dün öğleden sonra yaptığım sürüşün çoğu aero çalışmayla ilgiliydi ve hiç de heyecan verici değildi."

"Yani öğrenilecek hâlâ çok şey var ve test programına gelirsek, altı gün yerine üç günümüz var. Durum herkes için aynı, bu yüzden bence heyecan verici." dedi.

Stroll bu yıl Sebastian Vettel'le takım arkadaşı olacak ve Alman pilotla ilgili görüşleri sorulduğunda şöyle dedi: "Dün araca geri dönmek güzeldi ve gerçekten keyif aldım. İşler oldukça iyi gitti ve tüm bunlar her zaman iyiye işarettir."

"Sebastian'ın çok fazla tecrübesi var. İnanılmaz derecede başarılı bir pilot, dört kez dünya şampiyonu, bu yüzden takıma çok fazla bilgi getirecek ve bildiğiniz üzere, birlikte çalışmak harika olacak. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."