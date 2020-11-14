Stroll, sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında!

Stroll, yağmur altında gerçekleştirilen sıralamalarda son bölümde en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ancak Kanadalı pilot, sıralamaların ardından sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altına alınan isimlerden birisi oldu.

Stroll, pole pozisyonu turunda 7. virajdaki sarı bayraklar altında yeteri kadar yavaşlamadığı gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldı.

FIA yayınlamış olduğu bültende Stroll'un 18:30'da ihlali görüşmek üzere çağrıldığını duyurdu.

Yapılan görüşmede ceza çıkarsa, Stroll kariyerindeki ilk pole pozisyonunu kaybetmiş olacak.

Hakemlerin raporunda, 7. virajda Sergio Perez'in spini sonrası sarı bayrakların sallandığı ancak Stroll'un o bölümde yavaşlamadığı belirtildi.

Stroll'e telsizden sarı bayraklar söylenmişti ancak daha sonra kendisine tek sarı bayrak sallandığı, bu yüzden zorlamaya devam edebileceği belirtildi.

McLaren pilotu Lando Norris ise birinci seansta sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için incelemeye alındı.

Haas pilotu Kevin Magnussen, birinci seansta Daniil Kvyat ve Nicholas Latifi'nin spinleri sonrası birçok pilotun sarı bayraklara rağmen derecelerini iyileştirdiğini, bu yüzden gerilediğini söylemişti.

FIA yarış kontrolü, seansın ardından sarı bayrak altında derecelerini geliştiren pilotları bulmak için inceleme yapacağını duyurmuştu.

Bu tür durumlarda genelde 3 sıra grid cezası veriliyor. Stroll ceza alırsa 4. sıraya gerileyecek. Bu durumda pole pozisyonu Max Verstappen'in olurken Sergio ve Alexander Albon birer sıra yükselecekler.