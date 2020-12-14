Stroll: "Şampiyona üçüncüsü olamamak üzücü"

Racing Point, bu yıla oldukça iyi bir araçla başlamasına rağmen pek çok fırsatı değerlendiremedi ve son yarışta McLaren'ın güçlü sonuçlar almasının ardından şampiyona dördüncüsü oldu.

İngiliz ekip, zaman zaman en hızlı ikinci araca sahipti ve Sakhir'deki yarışta Sergio Perez zafere dahi ulaştı.

Ancak özellikle Lance Stroll, beklenen puanları almayı başaramadı ve takım arkadaşı Perez'den 50 puan daha az topladı.

Abu Dhabi'de ancak 10. olabilen Stroll, yarışın ardından şöyle dedi: "Bence Abu Dhabi yarışı bizim için gerçekten kötüydü ve sonlara doğru lastiklerin sıcaklığı epey düştü ve hızımız da biraz düştü. Bu yüzden gerçekten üzüntü vericiydi."

"Sergio, kendi hatası olmaksızın yarış dışı kaldığında bir adım geriye düşmüştük. Bazı noktalarda daha hızlıydık, ancak hızımız yeterince tutarlı değildi."

"Yarışın sonunda asfaltın sıcaklığı düştü, lastikler verimini kaybetti. Sonunda Ocon beni geçmeyi başardı. Bunun neden olduğunu bulmalıyız."

"Sezon hakkında konuşursak, açıkçası harika bir yıldı, pek çok fırsat vardı ve bence pek çok fırsatı da kaçırdık."

"Takımın bunu gerçekten hak ettiğini düşündüğüm için bugün şampiyona üçüncüsü olamamamız çok yazık."

"Bu yıl, gelecekte daha iyi olabilmemiz için ele alınması gereken iniş ve çıkışlar yaşadık. Şimdi üzgünüz, ancak önümüzde harika bir gelecek olduğunu unutmamalıyız. Gelecek yıl takım Aston Martin haline gelecek, ki bu harika bir haber."