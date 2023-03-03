Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

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Araç üstü kameralarına bakıldığında, Stroll'ün 1, 8 ve 10. virajlar gibi keskin dönüşlerde sakat sağ bileğini dinlendirerek direksiyonu sol eliyle çevirdiği görülüyordu.

Kanadalı pilot, bugün dinlendirmeye çalıştığı sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sezon öncesi testlerini kaçırmıştı.

Stroll, geri dönüş sürecinde takımın Silverstone'daki simülatöründe çalışmalar yapmıştı ve simülatördeki hidrolik direksiyonla sürüş yapmıştı. Aston Martin pilotu, bugün kullandığı direksiyon çevirme taktiğini simülatör çalışmasında denemiş olabilir.

Stroll'ün sol elini direksiyonun altına sokarak aracı çevirmesi, Monako'daki meşhur U virajında pilotların kullandığı taktiğe benzetilebilir. Robert Kubica'nın bileğini ve kolunu sakatladığı ralli kazasının ardından geri dönüşündeki sürüş stiline de benzetebiliriz.

Stroll'ün direksiyonu çevirdiği görüntüleri ve takımıyla olan konuşmalarını dinlediğimizde, Kanadalı pilotun direksiyonu çevirmekte zorlandığını anlamak zor olmuyor.

Stroll'ün yarış mühendisi Ben Michell, pilotuna 1 ve 2. virajlardaki genel temposunu artıracak bir tavsiye vermeye çalışmıştı ve "Lance, ilk virajı biraz feda ederek 2. viraj için daha iyi bir çizgiye sahip olmamız lazım. Birinci viraj performansından ikinci viraj için feragat et." dedi.

Stroll ise "Yapamam dostum. Ellerim yüzünden yapmam." şeklinde dönüt verdi

Bu diyalogdan biraz sonra, Michell şunları söyledi: "Lance, 1. virajda aracı biraz daha yavaşlatırsak direksiyonu daha az çevirebilirsin. Aracı daha çok yavaşlat, direksiyonu daha az çevir, viraj çıkışına odaklan."

İkinci antrenman seansının ardından, Pazar günü yarış mesafesini tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda şüpheleri olup olmadığı sorulan Stroll, Bahreyn GP'yi tamamlayabileceğinden emin.

Stroll, "Sadece bileğimi koruyordum. Böyle sürüş yapmak biraz daha hissettiriyor. Yani kesinlikle aracı sürebilecek gibi hissediyorum. İyiyim, biraz acıyor ama genel olarak araçta iyiydim." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll, bileğinin yaratmış olduğu zorluklara ek olarak, sezon öncesi testlerini kaçırdığından dolayı bugün piste ve araca alışmak zorundaydı.

Kanadalı pilot, testlerde yer almamasına rağmen araçtaki ilk gününü 6. sırada noktaladı ve testlerde 270 tur kaydeden takım arkadaşı Fernando Alonso'dan yarım saniye kadar gerideydi.

Takımın son sezona kıyasla yakaladığı gelişimden bahseden Stroll, "İnanılmaz, her şey harika görünüyor. Arabanın içinde de harika hissediyorum, yani gerçekten harika bir iş." yorumunda bulundu.