Formula 1 Katar GP
Stroll, sağlık sorunu yaşıyor: Aston Martin’in hafta sonu nasıl etkilenecek?
Katar Grand Prix’sinin ilk gününü son sırada tamamlayan Lance Stroll, ikinci antrenman seansında G kuvvetinin etkisiyle bel kasını incittiğini açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 10:20
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Cuma günü Lusail pistinde gerçekleştirilen iki antrenman seansını da 20. sırada tamamlayan Aston Martin pilotu Lance Stroll, gün içinde yaşadığı ani sağlık sorununu basınla paylaştı. Gün boyunca birkaç kez pist dışına çıkarak çakıl havuzuna taşan Kanadalı pilot, belindeki ağrının bu durumdan değil, turun son sektöründeki hızlı sağ virajda maruz kaldığı yüksek G kuvvetinden kaynaklandığını belirtti.
Durumunu gece boyunca takip edeceğini belirten Stroll’un hafta sonunun geri kalanında piste çıkamaması halinde, ilk antrenman seansında Fernando Alonso’nun aracını kullanan Jak Crawford’un ilk grand prix startını alması bekleniyor.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Basın mensuplarına konuşan Stroll, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Zor bir gün oldu. Burası Las Vegas'tan çok farklı bir pist ve lastikleri uygun bir çalışma aralığına getirmeye çalışıyordum. "
“Ardından ikinci seansta biraz sırt ağrısı yaşadım, bu da işimizi gerçekten zorlaştırdı. İkinci seansta belimi incittim, şu an onunla mücadele ediyorum. Hafta sonunun geri kalanını etkileyip etkilemeyeceğini göreceğiz.”
“Aslında ağrı pist dışına taşmamdan da kaynaklanmıyor. Sorun son sektörde, sağa dönülen virajda G kuvvetlerinin etkisini hissettiğimde başladı.”
“Gece boyunca ağrıların durumuna bakacağım, aynı zamanda aracı da dahi iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Onarılması gereken biraz hasar ve yapmamız gereken ince ayarlar var.”
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- Motorsport.com Ekibi
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