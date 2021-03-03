Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Son iki yılda Racing Point, yani şimdi adıyla Aston Martin'le yarışan Lance Stroll, takımın yeniden yapılandırılması sürecinde büyük rol oynaya babası Lawrence Stroll hakkında yorumlarda bulundu.

Motorsport.com tarafından takımın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili görüşleri sorulan Stroll, yeni takımının tamamen farklı hissettirdiğini söyledi.

‘’Birçok kişi aynı ama takıma yeni katılanlar da var. Bu elbette çok yardımcı oldu. 2019 yılında ilk geldiğimizden beri çok geliştik. Başlangıçta finansal problemleri olan bir takımdık ve çok yetenekli çalışanlarımız olmasına rağmen, mükemmel aracı tasarlamak için çok fazla kaynağımız yoktu. Bu şimdi değişti, daha fazla sponsorumuz ve arkamızda duran kişi var. Lawrence, istediğimizi elde etmek adına, takımı bir araya getirirken inanılmaz bir iş çıkardı.’’

‘’Geçen sezon çok iyi bir gelişme kaydettik ve bu yıl daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Önlerde mücadele edebilecek ve Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var. Ancak Mercedes ile rekabet etmek yine zor olacak.’’

Babasının takımla ilgili yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirten Stroll, yıllar boyunca ne kadar geliştiklerini de dile getirdi.

‘’İnsanlar bunu nasıl algılıyor bilmiyorum ancak son iki senede bunu yakından izledim ve inanılmazdı. Aston Martin projesini oluşturma şekli ve takımı dönüştürmesi harikaydı. Onun iyi bir vizyonu var ve buna ilk günden beri sahip.’’

‘’Örneğin, 2019 Macaristan GP’sindeki sıralama turunda 17. ve 18. sıralardaydık ancak 2020’de 3. ve 4. en hızlı zamanı yaptı. Zaman anlamında 3.1 saniye daha hızlıydık. Bu babamın fabrikadaki yetenekli insanlarla ve takımda çalışan herkesle, ne kadar harika bir iş çıkardığını gösteriyor.

‘’Lawrence’a şapka çıkarıyorum, inanılmazdı.’’

22 yaşındaki pilot, bu seneki hedeflerinden şöyle bahsetti: ’’Takımlar şampiyonasında üçüncü olmak takım için harika olur. Kendi tarafımdan bakacak olursam, şampiyonada ilk beşe girmek, iyi bir başarı olacaktır. Geçen sezon dördüncülüğü gördük, yani bu, eğer işimize odaklanırsak, sahip olacağımız potansiyeli gösteriyor."

Son olarak Lawrence’ın onu şampiyon olarak görüp görmediği sorulduğunda ise, Kanadalı pilot, ’’Buna inanmak gerek, aksi takdirde burada olmazdım. Daha yeni 22 yaşıma girdim ve önümde uzun bir yol var. İşin özü, hatalarınızdan öğrenmek, tecrübe kazanmak ve doğru araçtaki bir sürücü olarak kendini kanıtlamak, bunlar çok kritik.’’ yanıtını verdi.