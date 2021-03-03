Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Ekleyen:

Babası Lawrence Stroll'ün yaptığı işlerden gurur duyan Lance Stroll, takımın önlerde mücadele etme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelleri olduğunu söyledi.

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Son iki yılda Racing Point, yani şimdi adıyla Aston Martin'le yarışan Lance Stroll, takımın yeniden yapılandırılması sürecinde büyük rol oynaya babası Lawrence Stroll hakkında yorumlarda bulundu.

Motorsport.com tarafından takımın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili görüşleri sorulan Stroll, yeni takımının tamamen farklı hissettirdiğini söyledi.

‘’Birçok kişi aynı ama takıma yeni katılanlar da var. Bu elbette çok yardımcı oldu. 2019 yılında ilk geldiğimizden beri çok geliştik. Başlangıçta finansal problemleri olan bir takımdık ve çok yetenekli çalışanlarımız olmasına rağmen, mükemmel aracı tasarlamak için çok fazla kaynağımız yoktu. Bu şimdi değişti, daha fazla sponsorumuz ve arkamızda duran kişi var. Lawrence, istediğimizi elde etmek adına, takımı bir araya getirirken inanılmaz bir iş çıkardı.’’

‘’Geçen sezon çok iyi bir gelişme kaydettik ve bu yıl daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Önlerde mücadele edebilecek ve Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var. Ancak Mercedes ile rekabet etmek yine zor olacak.’’

Babasının takımla ilgili yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirten Stroll, yıllar boyunca ne kadar geliştiklerini de dile getirdi.

‘’İnsanlar bunu nasıl algılıyor bilmiyorum ancak son iki senede bunu yakından izledim ve inanılmazdı. Aston Martin projesini oluşturma şekli ve takımı dönüştürmesi harikaydı. Onun iyi bir vizyonu var ve buna ilk günden beri sahip.’’

‘’Örneğin, 2019 Macaristan GP’sindeki sıralama turunda 17. ve 18. sıralardaydık ancak 2020’de 3. ve 4. en hızlı zamanı yaptı. Zaman anlamında 3.1 saniye daha hızlıydık. Bu babamın fabrikadaki yetenekli insanlarla ve takımda çalışan herkesle, ne kadar harika bir iş çıkardığını gösteriyor.

‘’Lawrence’a şapka çıkarıyorum, inanılmazdı.’’

22 yaşındaki pilot, bu seneki hedeflerinden şöyle bahsetti: ’’Takımlar şampiyonasında üçüncü olmak takım için harika olur. Kendi tarafımdan bakacak olursam, şampiyonada ilk beşe girmek, iyi bir başarı olacaktır. Geçen sezon dördüncülüğü gördük, yani bu, eğer işimize odaklanırsak, sahip olacağımız potansiyeli gösteriyor."

Son olarak Lawrence’ın onu şampiyon olarak görüp görmediği sorulduğunda ise, Kanadalı pilot, ’’Buna inanmak gerek, aksi takdirde burada olmazdım. Daha yeni 22 yaşıma girdim ve önümde uzun bir yol var. İşin özü, hatalarınızdan öğrenmek, tecrübe kazanmak ve doğru araçtaki bir sürücü olarak kendini kanıtlamak, bunlar çok kritik.’’ yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Önceki haber

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

5s
2
Formula 1

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

2s
3
Formula 1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

1s
4
Formula 1

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

3s
5
Formula 1

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

2s
Son Haberler
Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

30dk
Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

1s
Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
F1

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

1s
Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
F1

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

1s
Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor
F1

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

2s
Son Videolar
Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
5s

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
2 Mar 2021

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
1 Mar 2021

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

More from
Betim Aker
Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

Szafnauer: ‘’Sebastian Vettel’den en iyi performansı alacağız’’
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: ‘’Sebastian Vettel’den en iyi performansı alacağız’’

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.