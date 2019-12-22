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Formula 1 / Son dakika

Stroll, Racing Point ile çalışmaktan memnun

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Stroll, Racing Point ile çalışmaktan memnun
22 Ara 2019 14:45

Lance Stroll, Williams ile geçirdiği yılların ardından Racing Point takımına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Lance Stroll, 2017 ve 2018 yıllarında iki sezon Williams için yarıştı, ancak 2019 sezonunda babası Lawrence Stroll tarafından satın alınan Racing Point'e geçti.

Stroll bu yıl özellikle tek turda Sergio Perez’e karşı koymakta zorlandı ve takım arkadaşına kıyasla daha az puan aldı.

Williams ve Racing Point arasındaki farklardan bahseden genç pilot, şimdi daha iyi bir araca sahip olduğunu ve daha iyi mühendislerle çalıştığını dile getirdi.

Stroll, “Bence Racing Point tamamen farklı bir kategoride görünüyor. Aradaki temel fark hız. Racing Point'in daha rekabetçi bir aracı var.”

“Takımın müthiş mühendisleri var. Onlarla çalışmayı seviyorum. Şimdi hepimiz gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz, çünkü inanılmaz şeyler başarabileceğimizi biliyoruz.” dedi.

Stroll, 2020’de daha güçlü olmalarını bekliyor.

“Formula 1 sürekli değişiyor. 2020 aracını hazırlarken bu yıl elde ettiğimiz deneyimi kullandık, bu yüzden takımın ilginç ve iyi bir sezon geçireceğine eminim.”

“2019'da, Force India'dan Racing Point'e dönüşümde yaşanan zorluklar nedeniyle geride kaldık. Gelecek sezonun daha net olacağına inanıyorum. Melbourne'de ne kadar güçlü olduğumuzu göreceğiz.”

Çeviren: İnci Beğen

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