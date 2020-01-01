Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Racing Point'le çalışmaktan memnun

paylaşım
yorumlar
Stroll, Racing Point'le çalışmaktan memnun
1 Oca 2020 17:55

Lance Stroll, Racing Point'le çalışmanın Williams'a kıyasla daha memnun edici olduğunu söyledi.

Silverstone merkezli takım 2018'in ikinci yarısında, Kanadalı işadamı Lawrence Stroll tarafından satın alınmış ve takımın adı Racing Point olarak değiştirilmişti.

Devralma, takıma önemli nakit akışı sağlasa da, devralmanın geç yaşanması, 2019 aracının gelişimini olumsuz etkilemiş oldu.

Geçen kış Williams'tan Racing Point'e geçiş yapan Lance Stroll, bu yıl yaşadıkları zorlukların geçen yıldan kaynaklandığını söyledi.

"Racing Point'in aracı, Williams'a kıyasla gerçekten farklı bir kategoride gibi."

"Formula 1 her zaman değişiyor. Lastikler her yıl değişiyor, araçlar sürekli olarak değişiyor ya da gelişiyor ve sanırım gelecek yıl ekip takım için gerçekten heyecan verici bir yıl olacak."

“Force India'dan Racing Point'e dönüşüm ve 2018'de devam eden sorunlardan ötürü bu yıl pek çok zorluk yaşadık. Bence tüm bunlar sezonumuzu zorlaştıran şeylerdi."

“Sanırım gelecek yıl, kış boyunca neler yapabileceğimiz ve Melbourne'e geldiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimiz konusunda temsili bir yıl olacak."

Racing Point ve eski takımı Williams arasında nasıl farklar gördüğü sorusuna Stroll, “Net bir hız farkı var."

“Gride bakarsanız, kesinlikle çok daha rekabetçi bir ortam var. Burada çalışan çok sayıda mühendis var. Etrafımdaki çocuklarla çalışmak harika ve bence herkes gelecek yıl için gerçekten çok heyecanlı. Bunun bir parçası olmak oldukça heyecan verici.

“Zaten 2020'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sanırım bitmemiş bir işimiz var.” yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"

Önceki haber

Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"

Sonraki haber

Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
02:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
06:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
03:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
06:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
06:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"

3s
2
Formula 1

Ferrari, küçük takımlar için fedakarlıklar yapıyor

3
Formula 1

Bahis şirketlerine göre 2020 sezonunun favorisi Hamilton

4
Formula 1

Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor

5
Formula 1

Resmi: Kubica, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

Son Videolar

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1
26dk

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:43
Formula 1

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:06
Formula 1

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Stroll, Racing Point'le çalışmaktan memnun
F1

Stroll, Racing Point'le çalışmaktan memnun

Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"
F1

Wolff: "Ocon'u, onun iyiliği için Mercedes'te yarıştırmadık"

Grosjean, F1 araçlarının karmaşıklığından rahatsız değil
F1

Grosjean, F1 araçlarının karmaşıklığından rahatsız değil

Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor
F1

Norris 2019 sırasında bazı zamanlar “çok şakacı” olduğunu düşünüyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.