Stroll, Racing Point'le çalışmaktan memnun

Silverstone merkezli takım 2018'in ikinci yarısında, Kanadalı işadamı Lawrence Stroll tarafından satın alınmış ve takımın adı Racing Point olarak değiştirilmişti.

Devralma, takıma önemli nakit akışı sağlasa da, devralmanın geç yaşanması, 2019 aracının gelişimini olumsuz etkilemiş oldu.

Geçen kış Williams'tan Racing Point'e geçiş yapan Lance Stroll, bu yıl yaşadıkları zorlukların geçen yıldan kaynaklandığını söyledi.

"Racing Point'in aracı, Williams'a kıyasla gerçekten farklı bir kategoride gibi."

"Formula 1 her zaman değişiyor. Lastikler her yıl değişiyor, araçlar sürekli olarak değişiyor ya da gelişiyor ve sanırım gelecek yıl ekip takım için gerçekten heyecan verici bir yıl olacak."

“Force India'dan Racing Point'e dönüşüm ve 2018'de devam eden sorunlardan ötürü bu yıl pek çok zorluk yaşadık. Bence tüm bunlar sezonumuzu zorlaştıran şeylerdi."

“Sanırım gelecek yıl, kış boyunca neler yapabileceğimiz ve Melbourne'e geldiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimiz konusunda temsili bir yıl olacak."

Racing Point ve eski takımı Williams arasında nasıl farklar gördüğü sorusuna Stroll, “Net bir hız farkı var."

“Gride bakarsanız, kesinlikle çok daha rekabetçi bir ortam var. Burada çalışan çok sayıda mühendis var. Etrafımdaki çocuklarla çalışmak harika ve bence herkes gelecek yıl için gerçekten çok heyecanlı. Bunun bir parçası olmak oldukça heyecan verici.

“Zaten 2020'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sanırım bitmemiş bir işimiz var.” yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen