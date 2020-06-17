Stroll, Racing Point RP20 ile Silverstone'da piste çıktı

Mercedes geçen hafta Silverstone'da koronavirüs pandemisi sonrası test yapan ilk takım olmuştu ve Daniel Ricciardo da dün Renault ile Red Bull Ring'de özel bir test yaptı. Ancak her iki takım da bu testleri 2018 araçları yapmışlardı ve bu yüzden sınırsız şekilde test yaptılar.

Resmi testler dışında takımların yeni araçlarıyla özel testler yapmasına izin verilmiyor. Bir sezonda iki kez 100 kilometrelik sürüş yapabiliyorlar ve bu testlerde Pirelli'nin özel lastikleri kullanılıyor.

Racing Point reklam çekimi haklarından bir tanesini bugün Silverstone'da kullandı ve Mercedes motorlu RP20'yi Silverstone'da piste çıkardı. Bu, Şubat ayından sonra ilk kez 2020 araçlarından bir tanesinin piste çıktığı anlamına geliyor.

Aracın direksiyonuna Kanadalı F1 pilotu Lance Stroll geçti.

Yakında AlphaTauri'nin de 2020 aracıyla Imola'da test yapması planlanıyor. Ayrıca Ferrari'nin de 2018 SF71H ile Fiorano'da özel bir test yapması bekleniyor.