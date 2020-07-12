Stroll: “Racing Point, ikinci en hızlı araç olabilir”

Çok iyi bir yarış geçiren Perez, yarışın son bölümlerinde art arda hızlı turlar attı ve Red Bull sürücüsü Alex Albon’ı yakaladı.

Dördüncü sıra için atak yapan Perez, Taylandlı sürücüyle temas yaşadı ve ön kanadına hasar aldı.

Bu sebeple son turlarda çok yavaşlayan Perez, son turun son virajında Lando Norris’e geçildi ve altıncı olabildi. Perez ayrıca finişte Stroll ve Daniel Ricciardo ile yan yana geldi ancak yerini korudu.

Stroll, Racing Point’in, orta gruptaki rakiplerine göre oldukça hızlı olduğuna ikna olduğunu ve ikinci en hızlı araç olma konusunda Red Bull’u zorlayabileceğini söyledi.

Stroll, “Bugün en hızlı ikinci araç olduğumuza gerçekten inandım, belki de üçüncüydük. Ancak Renault’dan, McLaren’dan ve diğer birçok rakibimizden hızlıydık. Bu gerçekten olumluydu.”

“İkimiz için de mükemmel bir yarış ortamı yoktu, ancak Sergio 17. başladı ve çok iyi bir sonuç aldı. Yarıştan önce, ‘bu sonuçları alacaksınız’ deseler bunu kabul ederdim!”

“Benim açımdan, yarışın bazı sinir bozucu anları vardı. Ricciardo’nun arkasında takılıp kaldım, ancak tüm yarış boyunca hızımız vardı ve bu gerçekten umut verici.” şeklinde konuştu.