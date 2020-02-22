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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Racing Point, geçen yıla göre daha güçlü"

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Stroll: "Racing Point, geçen yıla göre daha güçlü"
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 12:01

Lance Stroll, Racing Point'in 2019'a kıyasla çok daha güçlü bir konumda yer aldığını söyledi.

Lance Stroll ilk Barcelona testlerinin son gününde Racing Point RP20'nin direksiyonuna geçen isimdi ve gün boyunca 116 tur atmayı başardı.

Racing Point ise testleri toplamda 369 tur ve 1717 kilometrelik mesafe ile tamamladı.

Günü 1:17.338'lik derecesiyle 16 pilot arasında dördüncü sırada tamamlayan Kanadalı sürücü, aracın geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu söyledi.

Stroll, “İlk gün öğleden sonra aracı sürdükten sonra, tam gün sürmek için aracın direksiyonuna geçmek harika oldu."

"Pek çok tur attık, veriler topladık ve iş programımız üzerinde çalıştık."

"RP20 geçen sezonun aracından çok farklı ve sanırım şimdi geçen yıl bu zamana kıyasla çok daha iyi bir yerdeyiz."

"Başkalarının ne yaptığını asla bilemezsiniz, bu yüzden sadece kendi çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Kesinlikle iyi bir temel hazırlıyoruz." dedi.

Tom McCullough ise, "Kış testlerine olumlu bir başlangıç ​​yaptığımızı söyleyebiliriz. Melbourne'den önceki son üç günün mümkün olduğunca verimli olmasını sağlamak için topladığımız verileri analiz edip önümüzdeki hafta geri dönmemiz gerekiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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