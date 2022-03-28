Stroll: "Puan alacak hızımız yoktu"

Haberi dinle

Lance Stroll ve Nico Hulkenberg, Bahreyn'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da ilk on için savaşamadılar.

Yarışın son bölümünde Alex Albon'un temasıyla spin atan Stroll, olay yaşanmasaydı da puan alabilecek seviyede olmadıklarını belirtti.

Kanadalı pilot, "İlk on içinde bitirmeye çalıştım ama arkamdaki iki araçta daha taze ve hızlı lastikler vardı. Bu yüzden onları ardımda tutamadım."

"Son turlarda Alex Albon ile çarpıştıktan sonra aracın hasar alması talihsizlikti. Bana atak yaptığında, kendisine yeterince yer bıraktığımı hissetmiştim fakat olayın tekrarına bakmadım."

"Savunma yapmaya çalıştım, sonunda temas yaşamak üzüntü verici. Fakat sadece orada kalmaya çalışıyorduk... Hızımız puan alacak kadar iyi değildi."

"Lewis'le de gerçek anlamda savaşmıyorduk. Beni geçeceği belliydi, sadece biraz vakit kaybetmesini, hata yapmasını, böylelikle bir puan alabilmeyi umuyordum fakat lastikleri daha yeniydi." dedi.

Albon olayıyla ilgili detaylar sorulduğunda Stroll, "Görüntüleri seyretmedim. İçeride daldı, ona yer bıraktım gibi hissettim fakat emin değilim. Tekrar izlemem lazım."

"O temastan sonra spin attım ve ayrıca taban da hasar gördü. Bence yaşananlar yarışımıza çok etki etmedi. Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

"Önümüzde uzun bir sezon var. Çalışmaya devam edip, sonraki yarışlarda hız kazanmaya odaklanacağız." dedi.

Nico Hulkenberg bir ara ilk ona kadar yükselse de o da yarışı 12. sırada tamamladı.

Alman pilot, "Zor bir yarıştı araçla pek fazla çalışmadığım göz önüne alındığında performansımdan memnunum."

"Yarış sorunsuz geçse şartlar bizim lehimize değildi. Sert lastiklerle uzun bir ilk bölüm geçirmeyi umut ediyorduk ancak güvenlik aracının çıkışı, strateji avantajını elimizden aldı."

"Elimizden gelen her şeyi yapsak da puanlar ulaşılmazdı." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images