Stroll, performansıyla Aston Martin'i memnun ediyor

2017 yılında Williams'la F1'e adım atan Lance Stroll, 2019'da Racing Point adını taşıyan Aston Martin'e geçiş yaptı.

Burada Sergio Perez ve Sebastian Vettel gibi önemli isimlerle yarışan Stroll, şimdi de Fernando Alonso gibi deneyimli bir ismin takım arkadaşlığını yapıyor.

Stroll, bu yılki aracın sahip olduğu güçlü tempoya rağmen henüz podyuma çıkmayı başaramadı. Fakat ortaya koydukları Aston Martin'i memnun etmeye yetmiş durumda.

RacingNews365'e verdiği röportajda Furbatto şunları söyledi: "Lance son birkaç yıldır devamlılık faktörü olarak öne çıkıyor ve bu çok önemli."

"İki sezon boyunca Sebastian bizimle birlikteydi ve şimdi Fernando takımla birlikte çalışıyor fakat devamlılığı Lance sağlıyor."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Birçok açıdan çok iyi bir sürücü olarak kabul edilebilir. Sağladığı geri bildirimler Sebastian ve Alonso ile oldukça karşılaştırılabilir."

"Bir aracın gidişi üzerinde çalışırken, Lance'in değerlendirmeleri çok önemli ve bize iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımıza dair iyi bir gösterge sunuyor."

Stroll, kısa bir süre önce her iki kolundan ve sağ bacağından sakatlandığı için sezon başında fiziksel olarak en iyi durumda değildi.

Furbatto, "Cidde'de, pistin ilk bölümünde en hızlı oydu. Bu beni özellikle etkiledi."

"Her iki bileğini ve ayak başparmağını sakatlamış olmasına rağmen, kör virajların olduğu o çok hızlı sektörde ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi."

"Dolayısıyla Lance'in takımımızda olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi

Furbatto ayrıca, "Denge tercihi muhtemelen Sebastian'dan ziyade Fernando'ya daha yakın." diye ekledi.