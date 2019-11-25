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Formula 1 / Son dakika

Stroll, Perez'le takım arkadaşı olmaktan memnun

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Stroll, Perez'le takım arkadaşı olmaktan memnun
Ekleyen:
, Editör
25 Kas 2019 07:35

Lance Stroll, bu yıl Sergio Perez'le çalışmanın kendisini geliştirmesine yardım ettiğini düşünüyor.

Lance Stroll'ün Racing Point'teki ilk yılı beklentilerden uzaktı ve sıralama turlarında Sergio Perez'in 17'ye 3'lük bir üstünlüğü bulunuyor.

Yarışta daha iyi görünse de Stroll, Perez'i geride bırakmakta zorlanıyor fakat iyi bir takım arkadaşına sahip olmanın kendisi için faydalı olduğunu düşünüyor.

Stroll, “Eğer güçlü bir takım arkadaşınız varsa, bu her zaman size yardımcı olur. Günün sonunda pistte her şeyi kendin yapmak zorundasın, istediğin gibi sürmeli, aracı istediğin gibi ayarlamalısın. Ama etrafında bir standart, yani Sergio gibi tecrübeli bir kişi olması her zaman iyi bir şey. Benimle birlikte olduğu için mutluyum. Bana nasıl daha iyi olabileceğimi anlama fırsatı verdi."

"Takım arkadaşımın gelecek yıl daha fazlasını yapamama yardım edeceğini söyleyemem, sadece kendim daha fazla deneyime sahip olacağım."

"Tabii ki her şeyin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum, bir yıl sonra bunu tekrar sormanız lazım! Ama eminim ki bu yılın tüm hafta sonlarını tekrar edebilseydim, daha iyisini yapardım. Formula 1 aracının tüm potansiyelini ortaya çıkarmak o kadar da kolay bir iş değil ve deneyim buna çok yardımcı oluyor."

"Williams'ta da durum aynıydı. Beklediğim gibi, o takım için yarışırken ikinci yılımdan ilk yıla gçre önemli ölçüde gelişmeyi başardım."

"Bu, ikinci sezonda daha kötü bir araca sahip olmamızdan ötürü belli olmuyor. Ama araçtan maksimumu aldığımı hissettim. Güçlü ve zayıf yönleri anladım ve potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabildim."

"Bunun bu takımda da olacağından eminim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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