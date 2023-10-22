Stroll: “Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız”

Sprint haftasına özel olarak tek seans yapılan antrenman seansı Aston Martin takımı için kabus gibi geçmişti. Güncellenmiş taban başta olmak üzere birçok parça güncellemesi ile Austin’e gelen takım, frenlerdeki problemlerden dolayı parçaları test etme imkanı bulamamıştı. İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, diğer pilotların ortalama 25 tur attığı antrenman seansını 18 turla tamamlamış, takım arkadaşı Lance Stroll ise yalnızca 5 tur atabilmişti.

Takımın antrenmanları verimli geçirememesi nedeniyle haftaya korkunç biçimde başlayan takımın problemleri Sprint yarışında da devam etti. Antrenman seanslarındaki fren problemini Sprint yarışta da yaşayan Stroll, 17. turda pite girmek zorunda kaldı ve yarışa veda etti.

Sprint yarışı sonrası açıklamalarda bulunan Stroll, şunları söyledi: “Hafta boyunca genel olarak hızlı değildik.”

Frenlerdeki problemleri bizzat kendisinin mi yaşadığını, yoksa verilere göre takımın bilgilendirmesi olduğuyla ilgili sorulan soruyla devam eden röportajda Kanadalı sürücü şu ibareleri kullandı: “Cuma günkü fren problemini araştıracağız. Sprintte yaşadığımla aynı problem olup olmadığını bilmiyorum”

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leaves the garage

“Aynı fren problemini pite gitmeden birkaç tur önce de yaşadım. Devam etmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Takım telsizinden frenlerimin bittiğini söyleyip pite girmek istediğimi söyledim. Sonuç olarak yarışa veda etmek zorunda kaldım.”

“Aslında yarıştaki startımız gayet iyiydi. Ricciardo’yu geçip 12.liğe kadar çıktım.”

“Açıkçası hızlı olmadığımızın farkındayım. Önceki haftalara kıyasla kötü durumdayız. Takımca yapmamız gereken çok şey var. Yarınki yarışta performansımızın nasıl olacağını göreceğiz.”