Lawrence: "Neler yapabileceğimizi gösterdik"

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Aston Martin 2023 sezonu için önemli bir atılım yaparak Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile birlikte ön taraftaki mücadeleye katıldı.

Fernando Alonso, Sakhir pistinde elde ettiği üçüncülükle takımın neredeyse iki yıl sonraki ilk podyumunu alırken, Lance Stroll de Mercedes pilotu George Russell'ın önünde altıncılık elde etti.

Silverstone merkezli takımı 2018'de satın alan Lawrence Stroll, Aston Martin'i istikrarlı hale getirme konusunda kararlı ve 2023 sezon açılışını planlarının gerçeğe dönüşmesinde önemli bir adım olarak görüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Lawrence Stroll, "Birisi testlerde ne kadar şanslı göründüğümüzü söyledi ve ben de hayatımdaki pek çok durumda ne kadar çok çalışırsam o kadar şanslı olduğumu söyledim."

"Birkaç yıl önce Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek üzere beş yıllık bir yolculukta olduğumuzu söylemiştim. Bunu söylediğimde inanmayanlar vardı, ancak takımı Force India'dan devralma, Racing Point'e dönüşme ve ardından Aston Martin olma sebebiyle bunu anlayabiliyorum."

"Önemli değişiklikler yaptık. Çalışan sayımız 400'den 740'a çıktı. En son teknolojiye sahip yeni bir Formula 1 tesisi inşa ediyoruz ve bu tesise 1 Mayıs'a kadar taşınmayacağız, dolayısıyla bu yılın başarısı tesise bağlanamaz."

The Aston Martin team celebrate after securing a podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak bunun, işteki herkesi heyecanlandırma ve teşvik etme tutkum ve vizyonumla çok ilgili olduğuna inanıyorum. Ekibimizde Martin [Whitmarsh], Dan [Fallows], Eric [Blandin] ve daha katılacak pek çok insan var. Kesinlikle kazanacağız. Bir misyonumuz var ve iki yıl önce söylediklerimi takip ediyoruz."

"Bu, attığımız ilk adım. Tabii ki yılın ilk yarışı ve daha çok erken, ama bu bir yolculukta attığımız ilk adım ve bundan daha fazla gurur duyamazdım."

"Bu inanılmaz araç için tüm ekibe teşekkür ederim, ayrıca bu gece beni gururlu bir baba yapan oğluma da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Lance Stroll'ün Bahreyn GP'sine katılıp katılmayacağı, sezon öncesi testlerin başlamasından kısa bir süre önce geçirdiği bisiklet kazasında bileğinin ve ayak parmağının kırılması nedeniyle soru işaretiydi. 24 yaşındaki pilot, sezonun başlangıcında kokpite dönmek için ağrı engelini aşmaya çalışıyordu.

Lawrence Stroll, başlangıçta oğlunun dönüş planını pek ciddiye almadığını itiraf etti ve ekledi: "On üç gün önce ameliyattaydık ve Lance bana Bahreyn'e gideceğimizi söyledi."

"Tamam dedim ama gerçekten inanmamıştım. Ancak çok çalıştı, doktorlar, fizyoterapistler, herkes harikaydı."

"Lance'in herkesin yaptığı 250 turluk testi kaçırmasının ardından, kırık bir ayak parmağı ve sakat bilekle gösterdiği performans etkileyici olmanın ötesinde."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu takım için harika, oğlumla gurur duyuyorum. Bu, durumu ciddiye almamız gerektiğini kanıtlıyor ve [dediğim gibi] beş yıl içinde Dünya Şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Bu net bir gösterge."

Lawrence Stroll, projesine şüpheyle yaklaşanları bu sezon haksız çıkarmak istiyor: "Ekipteki pek çok insan çok çaba sarf ediyor. 800 harika insan bizimle birlikte çalışıyor. Bize inanmayanlara yanıldıklarını göstermek istiyoruz."

"Bu herkesin bir araya geldiği harika bir ekip. Hepimizin tek bir vizyonu var ve tüm tutkularımızı buna yönlendirmek istiyoruz."

Lawrence Stroll, emekli olan Sebastian Vettel'in yerine gelen iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso ile ilişkisinin çok eskilere dayandığını açıkladı.

Lawrence Stroll, "Fernando'yu bir süredir tanıyorum, Lance de öyle."

"Fernando, Ferrari'de yarışırken, Lance de Ferrari Sürücü Akademisindeydi. O zaman 12 yaşındaydı, yani birbirlerini o kadar uzun zamandır tanıyorlar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Açıkçası Fernando gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve Fernando da benimle aynı inancı paylaşıyordu. Ona gittim ve 'İşte gelecek için planlarım bunlar' dedim."

"Beni uzun süredir tanıdığı için 'Gelecek sen olacaksın, ben de bunun bir parçası olmak istiyorum' dedi ve bize katılmayı seçti." dedi.

Kalan 22 yarış için hedefleri sorulduğunda şunları söyledi: "Hedef belirlemeyi sevmiyorum, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bence neler yapabileceğimizi gösterdik."

"Açıkçası, herkes gibi biz de sezon boyunca gelişeceğiz, dolayısıyla bu aracın sadece ilk günleri."

"CFD ve rüzgar tüneli testlerimiz devam ettikçe daha iyi olacak, bu yüzden harika bir yıl geçirdiğimiz sürece bir pozisyon hedefi vermek istemiyorum, ancak harika bir başlangıç yaptık."