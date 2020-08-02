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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Neden geriye düştüğümüzün açıklaması yok"

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Stroll: "Neden geriye düştüğümüzün açıklaması yok"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 18:24

Racing Point sürücüsü Lance Stroll, geriye düşmekten kurtulamadığı Britanya GP'nin ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Racing Point sürücüsü Lance Stroll, Macaristan'da podyum adayıydı ancak Britanya'da beklentilerin çok altında kaldı.

Sıralama turlarında altıncı olan Kanadalı pilot, yarışta Renault sürücülerinin de gerisinde kaldı ve dokuzuncu oldu.

Stroll yarışın ardından şöyle dedi: "Evet, bu sonuçta tabii ki çok fazla hayal kırıklığı yaratıyor. Neler olduğu konusunda pek emin değilim. Duruma yakından bakmalıyız çünkü oldukça garipti."

"Yarışın başlangıcında oldukça rekabetçi olduğumuzu düşündüm, ama yarış boyunca sadece geriye düştük ve neden böyle olduğuna dair herhangi bir açıklama yok."

"Dengenin çok kötü olması gibi bir şeyle ilgili değil, sadece diğerleri kadar hızlı değildik. Bu yüzden duruma bakmalıyız."

“Her yarışta puan kazanmaya devam ediyoruz, ancak dokuzuncu bitirdiğim için üzgünüm. Sebeplerini anlamak zorundayız Bugün aracın dengesi iyileşti ve daha güçlü olacağımızı düşünmüştüm, ancak dediğim gibi sadece geriye düştüm."

"Bugün bizim günümüz değil. Artık gelecek hafta sonuna odaklanma vakti. Bu hafta sonunu telafi etmeye çalışacağız."

"Ayrıca Nico'nun başlayamaması üzücü. Çünkü bu hafta sonu çok iyi bir iş çıkardı."

Nico Hulkenberg de yaşadığı sorunun ardından yarışa başlayamadı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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