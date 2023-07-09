Stroll: "Neden ceza aldığımı bilmiyorum"

Stroll, Pierre Gasly ile yaşadığı temasın ardından çarpışmaya sebep olduğu için beş saniye ceza aldı.

Aston Martin pilotu, her iki geçişinde de kendisine pistte yer bırakılmadığını ve bu sebeple neden ceza aldığını anlayamadığını söyledi.

"Her iki geçişimde de pist dışına çıkmaya zorlandım. Pierre bana yer vermedi ve beni pist dışına itti. Bu yüzden neden ceza aldığımı gerçekten bilmiyorum çünkü bana hiç yer verilmedi."

"Eğer bana daha fazla yer verilseydi, piste geri dönmek zorunda kalmazdım ve temas etmezdik."

Temasın ardından araçta hasar olup olmadığı sorulduğunda Stroll, "Olabilir, bakmamız lazım. Kesinlikle çok fazla temas, kerbden sekme gibi şeyler yaşadık. Bu yüzden aracı kontrol etmemiz gerek." yanıtını verdi.

Gelecek yarışlarda neleri hedeflediği konusunda Stroll, şunları söyledi: "Olan oldu ve birkaç hafta içinde neler yapabileceğimizi göreceğiz. Budapeşte'yi dört gözle bekliyorum, Silverstone bizim için zor bir hafta sonuydu."

"Dar ve virajlı pistlerde bu tarz pistlere göre daha iyiydik. Umarım orada daha hızlı oluruz."