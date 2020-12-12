Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"

Racing Point, bitime bir yarış kala McLaren'ın sadece 10 puan önünde üçüncü yer alırken, Renault ile arasında 22 puan var ve eğer sezonu burada tamamlayabilirse, önemli miktarda gelir elde edecek.

Racing Point, Sakhir GP galibi Sergio Perez'i bu hafta sonu için yeni bir güç ünitesine geçirme kararı aldı ve Meksikalı pilot bundan ötürü yarışa son sıradan başlayacak.

Diğer tarafta Stroll ile kumar oynadılar ve bu hafta sonu için yeni bir motora geçmek yerine eski motoru kullanmaya devam etme kararı aldılar.

Stroll'ün Emilia Romagna GP'de kullandığı motor, yarıştaki büyük kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldi ve bundan ötürü kalan yarışlarda sadece iki üniteyle devam edilmesi gerekti.

Şimdi işler Stroll için pek de iyi görünmüyor çünkü Kanadalı pilot, ömrünün sonuna gelmiş motorla normalden daha az güce sahip ve her an patlama riski var.

Kanadalı pilot, Motorsport.com'a "Bu hafta sonu motor ömrü açısından hayatta kalmaya çalışıyoruz."

"Checo'nun yeni bir motoru var. Mugello'da lastik patladığı için motora çok büyük bir hasar verdik."

"Onu kaybettiğimiz için yenisini almak zorunda kaldık. Bundan ötürü de bu motorla uzun süredir devam etmemiz gerekiyordu."

"COVID yüzünden bir seansı kaçırdık ve bence yıl sonuna kadar uzatmayı başardık. Ama çok da erkenden konuşmak istemiyorum."

"Motorumuzu değiştirip değiştirmemekten emin olmadığımız birkaç yarış oldu ve aynı zamanda sezonun sonuna kadar elimizdekiyle yetinmeye çalışıyoruz."

"Ama yarın uzun bir yarış olacak, çok şey olabilir. McLaren ile mücadele halindeyiz ve iyi bir konumda başlıyorlar." dedi.

Stroll, mevcut motordaki durumun yarıştaki tur zamanlarını olumsuz etkilemesinden korkuyor.

"Belki tur başına 0.1 saniyelik bir kayıp olabilir. Ama bu bir yarış, çok şey olabilir. Hızlı bir aracımı var, iyi bir strateji ve iyi bir başlangıçla yarın her şey olabilir."

Perez, Haas sürücüsü Kevin Magnussen'in de motor değiştirmesiyle yarışa 19. sıradan başlayacak.

Sky F1'e konuşan Perez, “Yarın kaybedecek çok şeyimiz var. Yine de çok iyi bir yarış çıkarmak zorundayız, puan aldığımızdan oldukça emin olmamız gerekiyor çünkü şampiyonadaki savaş çok ama çok yakın."

"Bu nedenle, yarın güçlü bir yarış çıkardığımızdan ve elimizden geldiğince çok ilerleme kaydettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Perez, tamamen yarış ayarlarına odaklandıklarını da söyledi.

“Yarış için her şeyi bir araya getirdik ve yarış için her parçaya baktık. Neler yapabileceğimizi göreceğiz ama yarın pek çok şey olabilir. "