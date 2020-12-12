Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
18 Saat
:
01 Dakika
:
00 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point F1 pilotu Lance Stroll, şampiyona üçüncülüğü için savaştıkları Abu Dhabi GP'de aynı zamanda motoru hayatta tutma mücadelesi verdiklerini belirtti.

Racing Point, bitime bir yarış kala McLaren'ın sadece 10 puan önünde üçüncü yer alırken, Renault ile arasında 22 puan var ve eğer sezonu burada tamamlayabilirse, önemli miktarda gelir elde edecek.

Racing Point, Sakhir GP galibi Sergio Perez'i bu hafta sonu için yeni bir güç ünitesine geçirme kararı aldı ve Meksikalı pilot bundan ötürü yarışa son sıradan başlayacak.

Diğer tarafta Stroll ile kumar oynadılar ve bu hafta sonu için yeni bir motora geçmek yerine eski motoru kullanmaya devam etme kararı aldılar.

Stroll'ün Emilia Romagna GP'de kullandığı motor, yarıştaki büyük kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldi ve bundan ötürü kalan yarışlarda sadece iki üniteyle devam edilmesi gerekti.

Şimdi işler Stroll için pek de iyi görünmüyor çünkü Kanadalı pilot, ömrünün sonuna gelmiş motorla normalden daha az güce sahip ve her an patlama riski var.

Kanadalı pilot, Motorsport.com'a "Bu hafta sonu motor ömrü açısından hayatta kalmaya çalışıyoruz."

"Checo'nun yeni bir motoru var. Mugello'da lastik patladığı için motora çok büyük bir hasar verdik."

"Onu kaybettiğimiz için yenisini almak zorunda kaldık. Bundan ötürü de bu motorla uzun süredir devam etmemiz gerekiyordu."

"COVID yüzünden bir seansı kaçırdık ve bence yıl sonuna kadar uzatmayı başardık. Ama çok da erkenden konuşmak istemiyorum."

"Motorumuzu değiştirip değiştirmemekten emin olmadığımız birkaç yarış oldu ve aynı zamanda sezonun sonuna kadar elimizdekiyle yetinmeye çalışıyoruz."

"Ama yarın uzun bir yarış olacak, çok şey olabilir. McLaren ile mücadele halindeyiz ve iyi bir konumda başlıyorlar." dedi.

Stroll, mevcut motordaki durumun yarıştaki tur zamanlarını olumsuz etkilemesinden korkuyor.

"Belki tur başına 0.1 saniyelik bir kayıp olabilir. Ama bu bir yarış, çok şey olabilir. Hızlı bir aracımı var, iyi bir strateji ve iyi bir başlangıçla yarın her şey olabilir."

Perez, Haas sürücüsü Kevin Magnussen'in de motor değiştirmesiyle yarışa 19. sıradan başlayacak.

Sky F1'e konuşan Perez, “Yarın kaybedecek çok şeyimiz var. Yine de çok iyi bir yarış çıkarmak zorundayız, puan aldığımızdan oldukça emin olmamız gerekiyor çünkü şampiyonadaki savaş çok ama çok yakın."

"Bu nedenle, yarın güçlü bir yarış çıkardığımızdan ve elimizden geldiğince çok ilerleme kaydettiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Perez, tamamen yarış ayarlarına odaklandıklarını da söyledi.

“Yarış için her şeyi bir araya getirdik ve yarış için her parçaya baktık. Neler yapabileceğimizi göreceğiz ama yarın pek çok şey olabilir. "

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

Önceki haber

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

Sonraki haber

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım, 3. sıralama seansında daha fazlasını yapabilirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Hayal kırıklığına uğradım, 3. sıralama seansında daha fazlasını yapabilirdik"

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

COVID-19 sebebiyle "yatağa mahkum" olan Hamilton, "tam %100" hissetmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

COVID-19 sebebiyle "yatağa mahkum" olan Hamilton, "tam %100" hissetmiyor

Son Haberler

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!
F1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

1s
2
Formula 1

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

9s
3
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Verstappen'in!

5s
4
Formula 1

Abu Dhabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

7s
5
Formula 1

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"

38 dk

Son Haberler

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş
F1

Ricciardo, takımla son haftasında daha iyisini yapmak istemiş

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"
F1

Stroll: "Motoru hayatta tutmaya çalışıyoruz"

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!
F1

Silverstone, start düzlüğüne Hamilton'ın adını verdi!

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
F1

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Ocon: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"
F1

Ocon: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.