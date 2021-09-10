Stroll: "Monza'da temiz bir tur atmak önemli olacak"

Monza, yapısı gereği düşük yere basma gücü kullanılan pistlerden biri ve takımlar tamamen farklı paketlerle yarışıyorlar.

Lance Stroll geçen yılki yarışa sekizinci sıradan başlamış ve olaylı yarışta üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Monza'da sürüş yapmaktan keyif alıp almadığı sorusuna Stroll, "Aslında pek değil. Düşük yere basma gücünden ziyade, daha yüksek yere basma gücü ile yarıştığımız zaman, bunan çok daha keyif alıyorum ve bunu daha eğlenceli buluyorum. Fakat buraya gelmekten her zaman keyif aldım. Pistin ritmi keyif verici. Burada her zaman bir taktik ve hava koridoru olabilir. Bu da onu heyecan verici kılıyor. Geçen yıl bizim için harika bir sonuç almıştık ve bu sezon işlerin nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Burada tek bir kilit viraj yok. Her şeyde iyi olmak çok önemli çünkü burada çok fazla viraj yok ve çok fazla zamanın olduğu yerlerde hızlı olmak, birinci virajda doğru frenlemeyi yapmak çok önemli. İlk virajın ardından iyi bir çekiş yakalamak gerekiyor ardından Lesmo virajlarında ve Ascari'de bulunabilecek epey zaman zar. Dediğim gibi çok viraj yok, bu yüzden tüm virajları bir araya getirmek çok önemli." cevabını verdi.

Monza'da genellikle sürücüler birbirlerinin hava koridoruna girerek düzlüklerde avantaj kazanmaya çalışıyorlar ve bu da karmaşaya yol açıyor.

Sürücüler arasında birbirlerini engellememeleri konusundaki Centilmenlik Anlaşması sorulduğunda Stroll, "Bakalım neler olacak. Geçen yıl hepimizi yavaş yere sürmekten alıkoyan bir tur deltası vardı. Birisi yavaşlayıp hava koridoru bulmaya çalıştığında sorunlara neden oluyor. 2019'da hepimiz üçüncü bölümde tur atma şansını kaçırmıştık çünkü birisi ayağını gazdan çekmişti ve sonra hepimiz tura başlayamamıştık. Burada çok önemli olacağını biliyoruz ve nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." dedi.

Son olarak Aston Martin'in nasıl olacağı sorusuna, "Nasıl olacağımızı göreceğiz." cevabını verdi.