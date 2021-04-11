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Stroll, Mont-Tremblant pistini satıyor

Ekleyen:
, Editör

Kanadalı milyarder ve Aston Martin F1 ekibinin sahibi Lawrence Stroll, Mont-Tremblant pistini satma kararı aldı.

Stroll, Mont-Tremblant pistini satıyor

Lance Stroll'ün babası Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu varlıklar arasında, Aston Martin ya da aynı adı taşıyan Formula 1 ekibi değil, bunun ötesinde çok fazla şey var. Bunlardan biri de ünlü Mont-Tremlant pisti.

Planetf1'e göre Stroll, henüz açıklanmayan bir sebeple pisti satma kararı aldı. Bu konuda iki farklı söylenti var: birincisi yerel halk ve Stroll arasında "yüksek ses" nedeniyle yaşanan tartışmalar, diğeri ise pistin yıkılıp, yerine başka bir şey yapılacak olması.

Montreal'e 150 kilometre uzaklıkta bulunan bu pist, 1964'ün Eylül ayında inşa edildi ve 1968-1970 yıllarında Kanada Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Sonraki yıllarda buraya pek çok seri geldi ancak günümüzde büyük etkinlikler için kullanılmıyor.

2000 yılında milyarder Stroll tarafından satın alınan pist, modern FIA güvenlik standartlarını karşılayacak ve lisansa alacak şekilde yeniden dizayn edildi.

Son yıllarda Kanada Karting Şampiyonası ve Kuzey Amerika Roles Spor Otomobil serisi gibi yarışlara ev sahipliği yaptı.

Stroll, uygun bir alıcı bulması için Montreal'de ofisi bulunan Amerikan CBRE şirketini görevlendirdi.

Pistin toplam değeri, belediye verilerine göre yaklaşık 8.5 milyon dolar. Ancak gerçek piyasa değerinin bundan çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Pistin satın alımına yönelik teklifler, 15 Nisan'a kadar kabul edilecek.

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Editör Kemal Şengül

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