Stroll: "Monako GP'yi hatırlamak istemiyorum"

Yarışa gerilerden başlamak zorunda kalan Lance Stroll, yarışın ilk turunda bir dizi temasa karıştı ve bundan ötürü birkaç sıra kaybetti.

Aracında hasar oluşan Stroll, arka grupta yükselmeye çalışırken başka temaslar daha yaşadı ve sonuç olarak yarışa veda etti.

Stroll belki de kariyerinin en olaylı yarışlarından birisini geçirmesinin ardından epey hayal kırıklığı yaşıyor.

Kanadalı pilot, "Açık konuşmak gerekirse bu, hatırlanacak bir yarış değildi."

"İlk tur oldukça olaylıydı - çok fazla temas oldu; her yerde çok fazla karbon fiber parça gördük. Bu temaslar aracın çok fazla hasar almasına neden oldu ama yine de bazı araçları geçmeyi başardım, ki bunu yapmak çok eğlenceliydi."

"Fakat yağmurdan önce bile aracı yavaşlatmakta biraz zorlandım; yağmur yağmaya başladığında fren sorunları nedeniyle aracı durduramadım."

"Sanırım yaklaşık beş kez duvara çarptım. Bu benim günüm değildi."

"Ayrıca mükemmel sonuç için Fernando'yu tebrik ediyorum - önümüzdeki hafta sonu Barselona'da puanlar almaya çalışacağım."

"Şimdiden İspanya'yı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.