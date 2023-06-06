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Stroll: "Mercedes, İspanya'da 'roket' gibiydi"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, 2023 İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'in 'roket' aracının hızı karşısında şaşkına dönmüş.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Yarışı kazanan Max Verstappen'in arkasında Lewis Hamilton ve takım arkadaşı George Russell yer aldı; Mercedes bu sezon ilk defa çifte podyum yaptı.

Stroll, ev sahibi takım arkadaşı Fernando Alonso'nun önünde altıncı sırada yer aldı.

AMR23 bu sezonun ilk yarışlarında genellikle RB19'un arkasındaki en hızlı ikinci araç olduğundan, Aston Martin ekibi 'roket' W14'ün gerisinde kaldığına şaşırdı.

Stroll, bu konuda şunları söyledi: "Mercedes'in bir roketi vardı. Bu hızı nereden bulduklarını bilmiyorum."

"Red Bull'dan sonra en güçlü araç olmamızı bekliyordum. Bu yılki tüm yarışlardan sonra bunu bekliyordum ama bunu yapamadık."

"Lastiklerimiz çok fazla aşındı ve Mercedes ve Ferrari'ye kıyasla tempomuzla mücadele ediyorduk. Red Bull zaten başka bir ligde."

Barselona'daki son şikanın kaldırılması pilotlar tarafından iyi karşılansa da, AMR23'ün mükemmel olduğu pistin yavaş bölümünü ve önemli hızlanma bölgesini ortadan kaldırmış oldu.

Ancak Stroll, Mercedes'e kıyasla rekabette yaşanan düşüşün lastiklerden kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Sorunların açıklaması sorulduğunda şunları söyledi: "Mercedes lastiklerine gerçekten iyi baktı."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İlk stintte, Carlos [Sainz, Ferrari] ile aramızdaki farkı rahatça koruduğumu, hatta Lewis'ten biraz uzaklaştığımı hissettim."

"Ancak sonrasında lastiklerimde hiç yol tutuşu kalmadı."

"Ancak onlar zorlamaya devam ediyorlardı, Russell'a baktığımda bile bunu tüm yarış boyunca yapabildiklerini düşünüyorum, gerçekten iyi bir araçları var gibiydi."

Alonso'nun takım telsizinden son turlarda Stroll'e yaklaşırken onunla mücadele etmeye çalışmayacağını söylemesi de dikkat çekti.

Stroll bunun, Alonso'nun bir takım oyuncusu olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyor.

"Altıncı ve yedinci sıradaydık - aracı tek parça halinde garaja getirmeyi amaçladık çünkü Takımlar Şampiyonası'nı düşünüyorduk."

"Takım arkadaşı olarak birbirimize saygı duyuyoruz ve takım için mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz."

"Böyle durumlarda, küçük puanlar yüzünden kaza yapmak berbat bir şey."

"Bu daha çok aracı tek parça halinde geri getirmekle ilgili. Fabrikada çok sıkı çalışan herkes bunu hak ediyor."

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