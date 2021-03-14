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Stroll: "Mercedes güç ünitesi, geçen senekiyle aynı hissettiriyor"

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Bugün, Bahreyn'deki 3 günlük sezon öncesi testlerinin son günü. Kış arasında Racing Point ismini geride bırakan Aston Martin'in 22 yaşındaki genç sürücüsü Lance Stroll, 1.5 gün test sürüşü yaptıktan sonra yeni sezon öncesinde AMR21'e ve yeni lastiklere dair izlenimlerini bizimle paylaşırken, test sırasında karşılaştıkları sorunlardan da bahsetti.

Stroll: "Mercedes güç ünitesi, geçen senekiyle aynı hissettiriyor"

Stroll öncelikle güncellemeler sonrasında aracın nasıl hissettirdiğinden bahsetti: “Yani araç çok iyi hissettiriyor, son birkaç gündeki sürüşlerimden çok memnunum, yarışı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Sonrasında, vites kutusu ve aracın diğer parçalarıyla yaşanan sorunlar sebebiyle test programının gerisinde olup olmadıkları sorulduğunda genç pilot, “İdeal olmadığını söyleyebilirim fakat iyi bir şekilde durumu toparladık ve dün ve bugün iyi sürüşler çıkardık.” cevabını verdi.

Şu ana kadar yaptığı testlerden sonra, AMR21'in geçen seneki Racing Point aracına kıyasla hangi yönlerden farklı hissettirdiği sorulduğunda Stroll, şu cevabı verdi: “Karşılaştırmak her zaman zor oluyor, son birkaç gündür koşullar çok zorlu, çok rüzgar var."

"Dolayısıyla denge konusunda bir kanıya varmak da zor oluyor fakat araç iyi hissettiriyor. Elbette biraz yere basma gücü kaybettik –tabanda yapılan değişimle herkes kaybetti- fakat aracın dengesi iyi hissettiriyordu ve araçta rahattım.”

Yeni lastiklerden ötürü, sürüşü sırasında aracın karakteristik özelliklerinde herhangi bir değişim fark edip etmediği sorulduğunda Stroll, “Evet, daha yavaş bir lastik, daha farklı bir yapıya sahip. Aracın dengesinde ve basitçe davranışında farklılıklar var ama kötü hissettirmiyor."

"Birçok yönden geçen senekine benzer olduğunu söyleyebilirim. Lastiğin termal yönü ve aşınması, hatırladığım kadarıyla geçen senekiyle çok benzer. Fakat henüz lastikler konusunda çok şey öğreniyoruz."

"Son birkaç günden sonra incelememiz gereken çok veri var, ilk yarıştan önce gün yüzüne çıkartmamız gereken çok şey var.”

“Lastikler ve diğer her şeyle birlikte (lastik basıncı vs.), birçok farklı araç düzeniyle sürüş yaptık, bu yüzden birçok şeyi incelemeliyiz.”

Geçen sene aracın arka kısmında yapılan değişikliklerden sonra araca alışmasının zaman aldığı hatırlatıldığında ve aynı durumun bu sene de tekrar edip etmeyeceği sorulduğunda Kanadalı pilot, “Yani aracın arkasında yaptığımız bazı değişiklikler konusunda tam bir şey hissetmek çok zor. İlk yarış için incelememiz gereken çok veri ve bakmamız gereken çok şey var."

"Bu hafta rüzgarın çok büyük bir faktör olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden bir virajdan diğerine geçerken her şey aniden çok farklı ve öngörülemez hissettirebiliyor."

"Şu anki 20-25 km hıza sahip rüzgarlarla, önden rüzgar geldiği zaman çok fazla yol tutuşu hissederken arkadan rüzgar aldığınızda hiç tutuş hissedemiyorsunuz. Son birkaç gündür durum böyle." dedi.

Son olarak güç ünitesindeki geliştirmelere değinen Stroll, “Sürücü açısından geçen senekine çok benzer hissettirdiğini söyleyebilirim. Bu alanda biraz gelişme kat etmiş olmamızı umuyorum, Mercedes’in çok sıkı çalıştığını biliyorum."

"Bazı kazanımlarda bulunacağımıza eminim. Fakat aldığım hissiyat, motorun çalışma şekli ve diğer tüm yönlerden; aynı Abu Dhabi’de sezonu tamamladığımız zamanki güç ünitesi gibi.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Aston Martin F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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