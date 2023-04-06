Stroll: "Melbourne'daki gibi bir duygu seli hiç yaşamamıştım!"

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Stroll kaotik "üçüncü" startın ilk virajını yedinci sırada dönmüştü, ancak hemen önündeki Pierre Gasly, Sergio Perez ve Fernando Alonso'nun yaşadığı olaylar neticesinde birkaç saniye içinde üçüncülüğe yükseldi!

Fakat 2. virajdan çıkarken bir hata yapan Stroll, bu hatanın sonucu kendini çakıl havuzunda buldu.

Yola devam eden Stroll için puan alma şansı sona ermiş gibiydi, fakat yeniden kırmızı bayrak çıktı ve orijinal sıralamalara dönüldü; bu da Kanadalı pilotun beşinciliği alması ve Carlos Sainz'ın cezası nedeniyle dördüncülüğe yükselmesi anlamına geliyordu!

Yarışı yorumlayan Stroll, "Bitime birkaç tur kala yaşadığım olaydan ötürü oldukça üzgündüm. Carlos'u savunurken sağ ön lastik kilitlendi ve podyumu elimden kaçırdığımı düşündüm. Gece bu gerçekle uyumak zor olacaktı."

"Kariyerim boyunca asla bu seviyede bir üzüntü, hayal kırıklığı ve sonuçtan çok mutlu bir şekilde hafta sonunu kapatmak gibi bir durumla karşılaşmadım." dedi.

Diğer pilotlar gibi Stroll de soğuk lastiklerin yeniden startı çok daha zor hale getirdiğini belirtti.

Stroll, "Evet, gerçekten zordu. Lastikler buz gibiydi, hatta 2. viraj çıkışında da bunu hissettim, tam gücümü toplarken büyük bir sarsıntı oldu."

"Sonra 3. Viraj'a doğru ilerlerken ve dış çizgideki Carlos'a karşı savunma yaparken pistin kirli kısmında kaldım. Frene dokunduğum anda sağ ön kilitlenmeye başladı ve aracı yavaşlatmak mümkün olmadı."

"Dürüst olmak gerekirse yarışa dönebildiğim için bile şanslıydım çünkü Cumartesi günü Checo aynı yerde karaya oturmuştu." dedi.

Charles Leclerc's race ended after contact with Stroll Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

İlk startta Charles Leclerc ile temas yaşayan ve rakibinin çakıl havuzuna saplanmasına dolaylı yoldan sebep olan Stroll, neyse ki hakemlerin herhangi bir ceza vermemesi ve Leclerc tarafından suçlanmamasıyla rahat bir nefes aldı.

Olay hakkında konuşan Stroll, "Charles çok nazikti, bu akşam ona bir bira ısmarlayacağım."

"Dürüst olmak gerekirse bu bir yarış kazasıydı. Bu pist çok dar ve 3. viraja girerken Charles ve Fernando'nun hemen arasında fren yapıyordum. Hareket etmedim ve bir şekilde araya sıkıştım. Sonra da temas ettik."

"Onun için talihsizlikti, bense hasar almadığım için şanslıydım."

Damalı bayrağı görmek için piste çıkmaları öncesi bekleyişle ilgili de konuşan Stroll, "Sanırım son turu atmadan önce haber verebilirlerdi."

"Yakıtımız yoktu, kimsenin bir tur daha atabileceğini sanmıyorum, ama belki de taraftarların bir tur daha düzgün yarış seyretmesi iyi olurdu." dedi.