Stroll: "Macaristan, uzun zamandır yaşadığımız en heyecanlı hafta sonu olacak"

Aston Martin’in zorlu geçen sezonunda tüm umutlar Macaristan Grand Prix’sine getirilen devasa güncelleme paketine bağlanmış durumda. Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Lance Stroll, hafta sonu beklentilerinden 2026 teknik kurallarına kadar iki kritik konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun ilk bölümünün kimse için eğlenceli geçmediğini kabul eden Stroll, güncellenen aracı sürmek için heyecanlı olduğunu dile getirdi ancak güncellemenin, hemen ilk yarışta mucizeler yaratmasını beklemediğini belirtti: "Piste çıkana kadar bu güncellemelerin bize ne kadar tur zamanı kazandıracağını bilmek her zaman zordur.”

“Puan barajına girmemize yetecek mi, yoksa sadece birkaç sıra yükselmemizi mi sağlayacak kestirmek güç.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Son birkaç yarış hiçbirimiz için eğlenceli geçmedi, bu yüzden uzun zamandır yaşadığımız en heyecan verici hafta sonunun bu olacağını şimdiden söyleybilirim.”

“Yarın araçta hissetmek istediğim tek şey yol tutuşu. Umarım bu konuda büyük bir sıçrama yaparız ve bu sıçramayı tur sürelerimize yansıtabiliriz. Ancak konu sadece bu hafta sonuyla ilgili değil; geleceğe ve sezonun geri kalanına odaklanıyoruz."

Düzlüklerde yaşanan güç kesintileri ve batarya yönetimiyle ilgili diğer pilotların şikayetlerine katılan Stroll, 2026 motor kurallarının Formula 1'in doğasına aykırı olduğunu söyledi: "Bu kurallarla kendimizi sürekli yapay geçişlerin içinde bulmamız gerçekten üzücü.”

“Sürekli bataryayı yönetmek zorundayız. Sistemde karışıklıklar yaşanıyor, beklediğimiz gücü alamıyoruz veya bir geçiş yaptıktan sonra bataryanın şarj olması için iki tur beklemek zorunda kalıyoruz.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Bence gerçek yarış; gaza bastığınızda o gücü doğrudan aldığınızda olur. Yüzde 50 basıyorsanız yüzde 50, yüzde 100 basıyorsanız yüzde 100 güç almalısınız.”

“Düzlük sonunda gücü aniden kesilen araçları sürmek ve bu motorları desteklemek uğruna virajlarda kaybettiğimiz yere basma kuvvetini düşününce, yarışlar kesinlikle eskisi kadar eğlenceli değil."