Stroll: "Lider olarak Newey, bizim için büyük bir fırsat"
Aston Martin, Adrain Newey'nin hissedar ve genel teknik lider olarak onaylanmasının ardından takımdaki rolünü açıkladı.
Adrian Newey and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on stage
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Aylar süren spekülasyonların ardından Aston Martin, Newey’nin Red Bull’dan ayrılmasının ardından 1 Mart 2025’ten itibaren takıma katılacağını resmen duyurdu.
Yeni oluşturulan “teknik yönetici ortak” pozisyonuyla birlikte Newey’nin göz kamaştırıcı bir maaş alacağı tahmin ediliyor. Tasarım dehası ayrıca takımda hisse sahibi de olacak.
Ancak Stroll, Newey’nin getireceği katkıları göz önünde bulundurarak, onun büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Bu katkılar, sadece araç tasarımıyla sınırlı kalmayıp, liderlik rolünü de içeriyor.
Stroll, “Adrian'ın bir fırsat olduğunu söyleyebilirim.”
“40 yılı aşkın süredir bu işin içindeyim ve hiç bu kadar emin olmamıştım. Bu bir yatırım değil. O bir hissedar ve ortak.”
“Bir şirkete getirebileceğim en iyi ortak o. Burada çok uzun süre birlikte olmayı planlıyoruz. Adrian’ın getirdiği her şey düşünüldüğünde bu oldukça uygun bir maliyet.” dedi.
Aston Martin geçtiğimiz aylarda Ferrari'nin eski teknik direktörü Enrico Cardile'yi de bünyesine katarak cesur bir işe alım çılgınlığına girişti. Cardile de 2025 yılında F1 baş teknik sorumlusu olarak mevcut teknik direktör Dan Fallows'un yanına katılacak.
Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team, Lawrence Stroll, Executive Chairman, Aston Martin Formula One Team
Photo by: Aston Martin Racing
Newey'nin gelişinin Aston'ın mevcut teknik liderlik kadrosuna nasıl uyum sağlayacağı sorulduğunda Stroll, ekibin Silverstone pistinin karşısındaki yepyeni merkezinde topladığı yetenek zenginliğinden en iyi şekilde yararlanmak için yapıyı değiştirmenin Newey'ye bağlı olduğunu söyledi.
“Adrian teknik yönetici ortak olarak katılıyor.”
“Adrian, teknik yönetici ortak olarak katılıyor. Teknik ekibin lideri olacak, şirketin liderlerinden biri ve hissedar olarak sorumluluk alacak. Teknik yapıyı Adrian’a bırakıyorum, çünkü bu konuda benden çok daha deneyimli.”
“Adrian tam zamanlı olarak burada olacak, Formula 1’e bağlı kalacak, ekibine liderlik ve yön verecek.” dedi.
Stroll, Newey’nin bu imzasını, Aston Martin’i bir dünya şampiyonu takıma dönüştürme yolunda son önemli parça olarak nitelendirdi. Ayrıca Silverstone pistine yakın yeni merkez ve rüzgar tünelinin, Newey’i etkilemede kilit bir rol oynadığını belirtti.
“Altı yıl önce başladığımızdan bu yana yapbozun pek çok parçası oldu.”
“Aramco’yu ortak olarak getirdik ve yeni düzenlemeler başladıktan sonra Honda’nın sadece bizim için çalışmasını sağladık.”
“Adrian bu işin anahtarı ve yapbozun en büyük parçası, teknik liderlik açısından, onun takıma liderlik edeceğini bilmek… Bunun tüm organizasyonda önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum.” diye ekledi.
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