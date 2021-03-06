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Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

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Sezon öncesinde Sebastian Vettel ve takımın istikrarı hakkında konuşan Lance Stroll, Mercedes'in performansı hakkında sorduğumuz soruları da cevapladı.

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Sebastian Vettel, Ferrari’de geçirdiği altı sezonun ardından Aston Martin’e geçerek, 2021 sezonunda Lance Stroll’ün takım arkadaşı olacak.

Motorsport.com tarafından, dört kez Dünya Şampiyonu Vettel’den neler öğrenebileceği sorulan Lance Stroll, ‘’Bütün takım arkadaşlarınızdan, bir şeyler öğrenirsiniz. O son derecede yetenekli ve tecrübeli biri, yani ondan çok şey öğreneceğime eminim.

‘’Onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.’’ yanıtını verdi.

Aynı zamanda Sebastian Vettel’in sürüş şekli ve ayarlamalarıyla takıma yeni bir şeyler katacağından da bahseden pilot, takımın istikrarlı olması için uygulaması gereken adımlar hakkında yorum yaptı.

‘’Sürekli öğrenmeye devam edip, geliştirmem gereken yerleri bulmak ve bu gelişimi uygulamam gerek. Aklımda, yeteneğim ve araç ayarlarımı birbirine bağlayabileceğim ve kendimden daha fazlasını elde etmek adına daha iyisini yapabileceğim alanlar var.

‘’Geçen sezona dönüp baktığımızda, çok potansiyel vardı ve birçok iyi şey yaşandı, fakat üzerinde çalışılacak pek çok farklı alan da mevcuttu. Türkiye’de kazanma olasılığımız vardı ancak araç tabanındaki temas ve sonrasında doğan hasar sebebiyle yarışımız boşa gitti. Bazı yarışların iyi bitmeyeceğini kabullenmek gerekiyor. Ancak tek bir şey üzerine odaklanıyorum, bu da kendimi olabildiğince geliştirip, öğrenebildiğim kadar öğrenmek ve zayıflıklarım konusunda çalışmak. Bunlar sayesinde bir sonraki seviyeye çıkabilirim.

‘’Belki de Seb, aracı sürüş şekli veya aracın ayarlanmasıyla ilgili takıma yeni bir şeyler getirecektir ve ben de bundan öğrenme fırsatı elde edeceğim.’’

Kanadalı pilot, takımın daha ön sıralarda olup, daha iyi işler çıkaracağına da inanıyor. Lance bu konuyla ilgili, ‘’Bence evet, umarım birkaç geliştirme yapabiliriz, planımız bu. Birkaç aerodinamik değişikliği yaptık, bazı alanlarda kural sınırlamaları var, umarım bu bize yardımcı olur. Orta sıraların yine birbirine yakın olacağını düşünüyorum.’’ dedi.

22 yaşındaki pilot, son olarak, geçen sezon art arda yedinci takımlar ve sürücüler şampiyonasını kazanan Mercedes’in gelecek sezonda nasıl bir tutum sergileyeceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

‘’Bu çok değişken. Eğer araçları Red Bull veya başka bir takım tarafından, belki bizim tarafımızdan, geçilecektir. Ancak geçen sezonda büyük bir fark vardı ve bu sürücü kadrolarına rağmen kapanırsa, şaşırırım. ‘’

‘’Bir dünya şampiyonu olarak Hamilton’a saygım var ancak Lewis Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz ve o griddeki en iyi sürücülerden biri. Eğer bir Williams’ta olsaydı, yarış kazanamazdı, bu sporun doğası. Pilot aracın içindeyken iki-üç pozisyonluk bir fark yaratabilir ancak diğer takımların üzerine bir veya bir buçuk saniyelik bir farkla çıkamaz. Belki de takımlar beklenenden daha hızlı yetişirler.’’

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Editör Betim Aker

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